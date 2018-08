Mircea Cărtărescu şi Ana Blandiana, reacții după incidentele de la Mitingul diasporei: ”Acţiune de intimidare pe termen lung!”

Scriitorul Mircea Cărtărescu este de părere că scopul ultim al violenţelor din Piaţa Victoriei este acela de a intimida demonstranţii pe termen lung, scenariul fiind acelaşi cu al mineriadelor. Și Ana Blandiana, care a fost prezentă la demonstrații, crede același lucru, transmite news.ro.

Mircea Cărtărescu a scris pe Facebook un mesaj: ”Să terminăm odată pentru totdeauna cu protestele de stradă! Este scopul ultim al violenţei incredibile a jandarmilor în noaptea trecută. A fost o acţiune de intimidare pe termen lung a demonstranţilor paşnici (care-au arătat ca-n fotografia de mai jos, de dinainte de gazare). Pentru asta, a fost nevoie de diversiunea ultraşilor, care-a ”justificat” agresiunea forţelor de ordine. Scenariul e identic cu cel din 13-15 iunie 1990, când minerii au ”curăţat de golani” Piaţa Universităţii”.

Şi Ana Blandiana afirmă pe Facebook că odată cu aceste acţiuni violente „ne-am reîntors în 1990, sau poate înainte…” şi îi îndeamnă pe români să nu se teamă, „protestele sunt singurul mod de a ne dovedi că suntem vii”.

„Nu sunt naivă şi nu sunt optimistă. N-am crezut nici o clipă că protestele – cele din ultimul an şi jumătate şi cele de azi – vor face banda ajunsă la conducerea ţării să renunţe la putere. Şi totuşi am fost şi sunt convinsă că protestele sunt importante şi necesare. Şi am luat întotdeauna parte la ele. Pentru că protestele sunt singurul mijloc de dizolvare a umilinţei, care altfel ne-ar mortifica celula sufletului colectiv pentru alte decenii. Pentru că protestele sunt singurul mod de a ne dovedi că suntem vii şi că nu acceptăm să recădem în „somnul cel de moarte”. Să nu ne fie teamă: Miraculoasa forţă regeneratoare a protestelor constă în faptul că – iată! – cu cât sunt mai reprimate, cu atât au mai multă dreptate.

În mod evident, în România istoria face marche-arriere. Ne-am reîntors în 1990, doar că, în locul minerilor, sunt folosite galeriile de fotbal, care nu atacă manifestanţii, ci se travestesc în manifestanţi pentru a-i compromite, iar jandarmii, înarmaţi împotriva populaţiei civile cu arme de foc, bat şi reprimă ca în orice dictatură. Ne-am reântors în 1990, sau poate chiar înainte…”, a mai scris Ana Blandiana.

Peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale vineri seara, după incidentele din Piața Victoriei. Câteva zeci au ajuns și la spital.