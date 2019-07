Mircea de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre scenele deocheate cu Teodora. Ce spune ispita de la Antena 1

Mircea de la Insula Iubirii a vorbit despre experiența sa la emisiune și a făcut dezvăluiri despre Teodora, cea cu care a avut parte de scene deocheate în cadrul show-ului. Ispita de la Antena 1 spune că doar și-a făcut treaba foarte bine și a încercat să îi oferei Teodorei tot ce își dorea la acel moment.

“Mi-am făcut treaba mea de ispită. Nu am prietenă acum. De fiecare dată trebuie să îi oferi ceea ce își dorește, asta am făcut. Femeia avea nevoie în acel moment de mai multă atenție și să simtă atracția și din partea mea. Nu am să mă mai arunc cu capul înainte, știți vechea poveste. Dar tot am hotărât să îi dau absolut orice. Am avut parte de această ședință foto și am profitat de moment, a fost mult mai natural.”, a declarat Mircea, la Agenția Vip.

“Replica cu Iisus Hristos a fost dumnezeiască. Eu nu sunt chiar atât de sfânt, poate să spună că semăn cu altcineva. Sfințenia acolo, lasa-mă că îmi place. Eram în apă aveam tot la dispoziție. În momentul ăla mă gândeam să plece toți, că am treabă, să îi zic să o mântuiesc.”, a mai spus Mircea.

Ispita Mircea, prima reacție după ce s-a spus că a apelat la un estetician

Ispita Mircea, prima reacție după ce s-a spus că a apelat la un estetician. ”Ispita masculină” a venit din Italia pentru a participa la show. Mircea era, acolo, imaginea mai multor firme de ceasuri și haine. Firește, o astfel de activitate implică o prezență perfectă, din toate punctele de vedere.

În presă s-a speculat, de ceva vreme, că Mircea a apelat la operații estetice pentru a-și păstra fizicul la cele mai înalte standarde. Concret, s-a spus că acesta și modificat buzele.

Mircea nu a fost luat prin surprindere de întrebări și nici nu s-a ferit să ofere un răspuns tranașant, pentru a ”liniști” spiritele. A infirmat zvonurile referitoare la eventuala operație estetică la buze, însă a făcut-o într-un mod ironic. „Asta e nouă, nu știam că am acid în buze”, a scris ”ispita masculină” pe pagina sa de Facebook.