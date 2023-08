Mircea Lucescu, noul director tehnic al lui Dinamo ! Lovitură de imagine pentru echipa lui Ovidiu Burcă

Mircea Lucescu (78 de ani) este unul dintre cei mai reputați antrenori români. În perioada 1985 – 1990, „Il Luce” a antrenat-o pe Dinamo, reușind să câștige campionatul după o pauză de șase ani, în anul 1990. Acum, acesta este aproape de o revenire la clubul din „Ștefan cel Mare”.

Mircea Lucescu este aproape de o revenire istorică la clubul Dinamo București, după mulți ani petrecuți la echipe de peste hotare. Antrenorul negociază cu echipa din „Ștefan cel Mare”.

Într-o perioadă mai puțin reușită la Dinamo Kiev, în care a pierdut contra celor de la Aris, scor 1-0, în preliminariile din Conference League, presa din Ucraina anunță că Mircea Lucescu ar urma să plece de la Dinamo Kiev, revenind la celălalt club, Dinamo, din România.

În presa din țara vecină s-a vehiculat și faptul că Mircea Lucescu nu va mai antrena Dinamo Kiev, din cauza contractului care ar urma să expire.

„Specialistul român Mircea Lucescu, în vârstă de 78 de ani, ar putea fi demis săptămâna aceasta din postul de antrenor principal al lui Dynamo Kiev. Potrivit canalului Telegram „Dynamo Kyiv Inside”, dacă echipa de la Kiev nu va intra în grupele Conference League, Lucescu va demisiona. În cazul în care Dynamo nu se califică în faza grupelor, Lucescu se va retrage. Rămâne în oraș unde este posibil să se aranjeze oficial plecarea. Se va ajunge la un consens mult așteptat cu privire la problemele de compensare. Smenschik este cunoscut, a fost văzut în acțiune la finalul sezonului trecut. Pe 17 august, „alb-albaștrii” vor juca un meci retur împotriva lui Aris Salonic la București, în turul trei preliminar al Conference League. Primul meci s-a încheiat cu înfrângerea echipei ucrainene cu scorul de 0-1. Dacă Dynamo ajunge în turul patru preliminar din Conference Leaque, va juca împotriva câștigătoarei dublei Besiktas – Neftchi. Primul meci dintre cele două echipe s-a încheiat cu scorul de 3-1. Merită să presupunem că, în cazul plecării lui Mircea Lucescu, Alexander Shovkovsky, care a antrenat echipa la finalul sezonului trecut, va deveni antrenorul echipei de la Kiev”, potrivit sport.ua.

Mircea Lucescu: „De când mă ştiu, sunt în fotbal”

Într-un interviu mai vechi, Mircea Lucescu a rememorat primele momente care l-au făcut să se îndrăgostească de fotbal. Era doar un copil, nu avea posibilităţi materiale deosebite şi îşi fabrica mingile din ciorapi.

”Aoleu, de când mă ştiu, sunt în fotbal. N-aveam alte posibilităţi, jucării. Doar căţăratul prin pomi, săritul gardurilor, alergări după tramavai. Şi acolo unde stăteam noi, pe marginea şanţului, jucam fotbal. Eu de când mă ştiu am împins o minge, dar de minge adevărată n-am auzit niciodată, decât atunci când am apucat şi am jucat organizat fotbal.

Când eram mic, le făceam noi din ciorapi, din cârpe de peste tot. Ciorapii erau foarte elastici, când făceai o minge din ciorapi, mingea mai şi sărea, nu era doar d-aia care rămânea (n.r. pe loc, arată cu mâinile) pe pământ. Pe urmă, sigur, cu trecerea timpului, în ciorapii ăia băgam şi o minge mică de cauciuc, care să-i dea şi mai multă elasticitate”, a povestit Mircea Lucescu pentru Telekom Sport.