Mircea Radu a plecat din Bucureşti şi s-a mutat în provincie. Nu o să îți vină să crezi cu ce se ocupă acum

Mircea Radu nu are nevoie de prea multe prezentări. Acesta este cu siguranţă un nume important în televiziunea anilor 2000. Fostul prezentator a câştigat de-a lungul timpului simpatia publicului şi chiar dacă în prezent s-a retras din lumina reflectoarelor, oamenii îl urmăresc în continuare cu drag în mediul online. Iată ce schimbări s-au produs în viaţa acestuia în ultimii ani.

La începutul carierei sale, Mircea Radu a ocupat un loc la pupitrul știrilor TVR, însă ulterior, în cariera lui s-a produs o schimbare majoră care i-a adus succesul. Timp de 9 ani, acesta a prezentat una dintre cele mai urmărite emisiuni din România „Din Dragoste”. După ce proiectul s-a terminat, Mircea Radu s-a întors la TVR, acolo unde a mai prezentat o perioadă jurnalul de seară. La un moment dat a renunţat pentru că îşi dorea o schimbare în viaţa sa.

Mircea Radu a plecat din Bucureşti şi s-a mutat în provincie

În prezent, Mircea Radu locuiește la Piatra Neamț, acolo unde şi-a construit un colţ de rai. Deşi nimeni nu se aştepta, fostul prezentator a lăsat în spate agitaţia din Capitală şi s-a mutat într-un loc liniştit la casă.

Mai mult decât atât, cunoscutul prezentator se ocupă şi de treburile gospodăreşti, însă recunoaşte că la unele treburi nu se pricepe atât de bine.

“Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Şi, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, şi vreo doi copăcei de cireş. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru. Pot spune că am experienţă în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu şi în grădinărit. Aici mai am multe taine de desluşit”, a mai precizat Mircea Radu.

Nu o să îți vină să crezi cu ce se ocupă acum

Mircea Radu a absolvit Universitatea Tehnică de Construcții din București, însă nu a profesat în domeniu. După ce a renunţat la televiziune, acesta s-a îndreptat spre un alt domeniu de activitate. Mai exact, fostul prezentator oferă consiliere juridică. În perioada pandemiei, programul lui s-a desfășurat doar online.

“Nu sunt genul pretenţios, aşa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni şi online, aproape exclusiv. Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică şi cred că şi în anii ce vor veni voi continua să fac asta!”, a încheiat fostul prezentator TV.