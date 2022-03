Mircea Radu a dispărut, de o vreme, din peisajul public, debutând în ale grădinăritului la Piatra Neamț, localitate unde s-a retras alături de soția sa. Fostul prezentator percepe această “dizolvare” din lumina reflectoarelor drept un factor declanșator de liniște, noi detalii ieșind la iveală despre viața trăită timp de aproape 10 ani la cârma vestitului show “Din Dragoste”.

Omul care cutreiera țara în lung și în lat pentru a-i reapropia pe cei scindați de problemele din cuplu a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cum a ajuns să prezinte emisiunea-fenomen “Din Dragoste”, dar și despre impactul pe care l-a avut la nivel personal realizarea unui astfel de format TV.

“Pentru emisiunea aia, eu munceam șase zile din șapte!”

Mircea Radu a reprezentat, în accepțiunea publicului, una dintre prezențele de marcă de pe micile ecrane, la începutul secolului 21. La momentul respectiv, “instituția” televizorului acapara audiența prin emisiuni precum “Surprize, Surprize”, “Iartă-mă”, sau “Din Dragoste”, ultima dintre ele având drept centru de interes relațiile de cuplu.

Mircea Radu se erija la acel moment în salvatorul relațiilor amoroase, ce păreau să nu mai aibă vreo șansă. Prezentatorul trebuia uneori să se deplaseze chiar la sute de kilometri distanță de București, pentru a realiza materialele necesare pentru emisiune. Aceste acțiuni au generat pentru moderator atât satisfacții, cât și o epuizare totală, despre care Mircea Radu vorbește abia acum.

“Este un consum extraordinar de resurse. De exemplu, tu te uitai la emisiunea «Din Dragoste» o dată pe săptămână, două ore. Pentru emisiunea aia, eu munceam șase zile din șapte și munceam nu în București!

Aveam o viață de șofer de TIR, adică eram astăzi în București, dar mâine plecam la Satu Mare. După aia, plecam în Maramureș, după aia coboram în Cluj și așa mai departe. Chestiunea asta am făcut-o an de an, timp de nouă ani, gândește-te ce uzură extraordinară! Succesul te ține, dar trebuie văzută și cealaltă jumătate a paharului, care de multe ori contează!”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Mircea Radu.

Cum a ajuns Mircea Radu să prezinte “Din Dragoste”?

Mai toți fanii entertainerului știu ce s-a întâmplat cu Mircea Radu ulterior finalizării proiectului vieții sale în 2009. Aparent, fostul prezentator s-a întors la prima dragoste – pupitrul de știri, lucru mai puțin știut de publicul telespectator.

“Eu lucram la știri și a venit propunerea să prezint emisiunea «Din Dragoste». Bun, emisiunea este o combinație cumva, nu este nici divertisment, nu este nici jurnal, este reality people.

Era o schimbare de macaz și am fost foarte încântat când mi s-a făcut această propunere, dar au venit oameni care mi-au spus: «Gândește-te bine, că s-ar putea să te ratezi! Plecând de la știri, nu mai poți să te întorci la știri!»

M-am gândit bine și am zis că nu există nu se poate și am intrat în povestea asta!”, a conchis Mircea Radu.

Sursă foto: Instagram.com