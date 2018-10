Mircea Rednic: „Rezultatul cu Dunărea este unul realist!”

Jocul pe care „câinii” l-au prestat în remiza cu Dunărea Călărași din ultimul meci al etapei a XII-a, scor 11-1, nu a avut darul de a-l mulțumi pe Mircea Rednic.

Aflat la meciul cu numărul 300 în Liga I, tehnicianul a spus că a fost mulțumit doar de unele aspecte din al doilea mitan și a spus că rezultatul este unul „realist” având în vedere desfășurarea ostilitîților de pe teren.

„Cred că e un rezultat realist, la felul cum s-a jucat. Am avut o primă repriză în care am fost timizi. Când faci cadouri, când comiţi o aşa greşeală pe zona centrală, primeşti gol. Noi am avut doar două ocazii, s-a intrat cu 1-0 pentru ei la pauză. În a doua repriză a fost altceva, mingea a circulat mai rapid, ne-am creat ocazii de a marca. S-a terminat egal, dar putea fi şi o victorie, dacă aveam puţin mai multă şansă. Rămân cu a doua repriză, când ne-am mişcat bine”, a declarat Mircea Rednic, antrenorul principal al fomației Dinamo București.

După 1-1 cu Dunărea Călărași, Dinamo București rămâne pe loc de baraj în Liga I fiind înaintea ultimei etape a turului acestui sezon regular pe locul 12 cu 12 puncte.

În ultima rundă a turului, Dinamo București va juca în deplasare cu formația Concordia Chiajna, duelul fiind programat luni 29 octombrie de la ora 21:00.

Rezultatele etapei a XII-a Liga I

FC Voluntari -CS Concordia Chiajna 4-0

CFR Cluj -Politehnica Iaşi 1-0

FC Hermannstadt- Astra Giurgiu 0-2

Viitorul-Sepsi OSK Sf Gheorghe 2-3

Gaz Metan Mediaş- FC Botoşani 1-2

Universitatea Craiova- FCSB 2-1

Dinamo Bucureşti- Dunărea Călăraşi 1-1