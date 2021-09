Mircea Rednic, salvatorul „câinilor” » „Situaţia în care se află Dinamo m-a convins!”

Mircea Rednic a revenit pe banca tehnică a formației Dinamo Bucureşti, urmâdn a-și începe official cel de-al cincilea mandate din cariera de antrenor în Șoseaua Ștefan cel Mare sâmbătă cu UTA.

„Situaţia în care se află Dinamo m-a convins, sunt principalul responsabil din momentul ăsta. În momentul de faţă, ştiţi care e situaţia noastră, va fi foarte greu să aducem jucători până în iarnă. Nu fac liste, eu trebuie să îi aduc în viaţă, eu cred în băieţii ăştia. Am acceptat ca de mâine să mă prezint la antrenamente. Am semnat un an cu opţiune. E cel mai greu moment în care am revenit la Dinamo, va fi nevoie de muncă, de încredere. De mâine voi face o evaluare a lotului. Nu credeam că o să vină şansa aşa repede să o preiau pe Dinamo. Nu voi mai veni cu bani de acasă, pentru că nimeni nu a apreciat. Obiectivul este salvarea de la retrogradare. Ce să ne batem la play-off? Ăsta e obiectivul, e dureros”, a declarat Mircea Rednic.

După 10 etape, Dinamo se află pe locul 15 în clasamentul Ligii I, cu doar 6 puncte, patru mai mult decât ultima clasată, Academica Clinceni.

Program etapa a XI-a Liga 1

Vineri, 1 octombrie 2021

ora 18:00 CS Mioveni – FC Argeș

ora 21:00 Chindia Târgovişte – FCSB

Sâmbătă, 2 octombrie 2021

ora 16:30 Dinamo Bucureşti – UTA Arad

ora 19:30 Sepsi OSK – Rapid

Duminică, 3 octombrie

ora16:00 FC Voluntari – Farul Constanţa

ora 18:00 CFR Cluj – Gaz Metan Mediaş

ora 21:00 „U” Craiova 1948 – Universitatea Craiova

Luni, 4 octombrie

ora 20:30 Academica Clinceni – FC Botoşani

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 10 9 0 1 15-5 27

2 FC Botoșani 10 6 3 1 11-7 21

3 Farul Constanța 10 5 3 2 14-5 18

4 FCSB 10 5 3 2 19-11 18

5 FC Voluntari 10 6 0 4 14-12 18

6 Rapid 10 5 2 3 11-7 17

7 Universitatea Craiova 10 5 1 4 15-10 16

8 UTA Arad 10 4 4 2 9-6 16

9 FC Argeș 10 4 2 4 8-6 14

10 Chindia Târgoviște 10 3 4 3 8-7 13

11 CS Mioveni 10 3 1 6 6-13 10

12 Sepsi OSK 10 1 6 3 7-9 9

13 „U” Craiova 1948 10 2 3 5 8-11 9

14 Gaz Metan Mediaș 10 2 2 6 7-12 8

15 Dinamo 10 2 0 8 7-24 6

16 Academica Clinceni 10 1 1 8 5-22 2