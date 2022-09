Mircea Ursu, „Bodyguardul lui Dumnezeu”, rupe tăcerea, după ce s-a spus că ar fi fugit de polițiști: ”Ce sunt aberațiile astea?”

Recent, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Mircea Ursu, „Bodyguardul lui Dumnezeu”, ar fi fugit de polițiști și s-ar fi ascuns în biserică, după ce ar fi fost „turnat” de soție. Bărbatul a rupt tăcerea și a făcut lumină în acest caz, mărturisind care este, de fapt, adevărul.

În spațiul public au apărut, recent, informații potrivit cărora Mircea Ursu, „Bodyguardul lui Dumnezeu”, ar fi luat calea bisericii, după ce ar fi fugit din calea oamenilor legii. Mai mult decât atât, s-a spus că bărbatul ar fi fost „turnat” chiar de propria soție. Potrivit informațiilor, s-a spus că Mircea Ursu și-ar fi agresat partenera de viață în luna iulie a acestui an.

Mircea Ursu: ”Nu-s în biserică, nu mă ascund”

Mircea Ursu a mărturisit faptul că nu se ascunde sub nicio formă de oamenii legii și nici nu doarme prin biserică, așa cum s-a spus recent despre el. Mai mult decât atât, respectă legea și susține că informațiile care au apărut despre el, în spațiul public, nu sunt adevărate.

”Bună ziua. Tocmai ce m-am trezit și am văzut în toată presa că mă ascund prin biserică de polițiști, că dorm prin biserică, că am încălcat vreun ordin de restricție, că soția m-a dat pe mâna poliție. Acestea sunt toate niște aberații, sub nicio formă nu mă ascund prin biserică, sub nicio formă nu mă caută poliția, sub nicio formă nu am încălcat niciun ordin de restricție. Nu știu de unde sunt scoase aberațiile astea și minciunile astea și mizeriile astea, deoarece eu mă duc și semnez regulamentar la poliție, inclusiv acum jumătate de oră am fost și am semnat, mă supun legii, nu dorm în biserică, sunt taman acum să mănânc la shaormerie, nu-s în biserică, nu mă ascund, ce sunt aberațiile astea?

Niște minciuni și niște mizerii scoase de nu știu unde. Eu sunt foarte bine, soția nu știu nimic de ea, că nu mă interesează, dar n-a făcut nimic, nu are de ce, îmi văd de treaba mea. Respect legea, nu încalc legea și sunt bine, vă pup pe toți, vă iubesc și ne auzim cu bine”, a transmis Mircea Ursu.