Mirel Rădoi: „A fost un meci aşa cum ne-am dorit!”

Mirel Rădoi, selecționerul reprezentativei de tineret a României, a ținut să-și laude elevii pentru victoria senzațională pe care au obținut-o la Cluj cu Țara Galilor cu scorul de 2-0, rezultat care a făcut ca reprezentativa under 21 a României să fie ca și calificată la turneul final al Campionatului European de anul viitor din Italia.

„Mai avem nevoie de acel punct. E foarte greu, dar nu imposibil. Am văzut multe meciuri decisive ale echipelor româneşti care au intrat într-un impas. A fost un meci aşa cum ne-am dorit. După 20 de ani, suntem la mâna noastră. Mă bucur că la pauză au înţeles că jucau doar la 25% din potenţialul lor. Când au început să joace ce ştiu mai bine, meciul a fost la discreţia noastră. Am discutat ca fiecare să dea ce are mai bun pentru echipă, au înţeles mesajul şi ce au de făcut. Mă bucur că jucătorii au înţeles ce trebuia, adică să nu le fie frică de nimeni. Această generaţie trebuie să treacă de un prag şi să arate că mentalitatea se construieşte în timp. Ei vor fi un model de urmat. Această naţională avea nevoie de încredere. Isăilă le-a dat foarte multă şi noi am continuat pe acest drum. Ţin să-i mulţumesc celor dinainte, la fel şi lui Contra că ne-a lăsat jucători”, a declarat Mirel Rădoi.

Naţionala de tineret este ca şi calificată la Campionatul European de anul viitor, după victoria cu scorul de 2-0 cu Ţara Galilor.

Golurile lui Dennis Man şi George Puşcaş au făcut ca reprezentativa de tineret a României să fie şi mai aproape de Campionatul European sub 21 de ani, din Italia şi San Marino. Marţi, elevii lui Mirel Rădoi nu mai au nevoie decât de un singur punct din disputa cu modesta Liechtenstein la Ploiești pe „Ilie Oană”.