Mirel Rădoi, avertisment pentru elevii săi: „Va fi o partidă intensă!”

Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva va ava loc astăzi, de la ora 20:30, duelul urmând a conta pentru manșa tur a play-off-ului Conference League.

Șocul dorit prin instalarea fostului selecționer al României, Mirel Rădoi, la cârma „juveților” a avut efect imediat. Oltenii au întors spectaculos 0-1 din deplasare cu Zorya, impunându-se în Bănie la scor de neprezentare, 3-0, după care au învins în SuperLigă acasă CS Mioveni, legând astfel cea de-a treia victorie consecutivă în toate competițiile oficiale.

„Va fi o partidă intensă, ambele echipe au joc deschis, jucători de forţă şi de viteză de ambele părţi. Hapoel Beer Sheva şi-a impus ritmul de joc, caută duelurile în orice zonă de teren şi le câştigă, sper că le putem contracara atuurile. Ei impun ritmul de joc, trebuie să fim atenţi, când să ne ridicăm la ritmul lor, când să avem posesie pasivă. Au şi ei zone vulnerabile, pot fi surprinşi. Echipele sunt echilibrate. Nu avem probleme de lot, decât unele minore, dar băieţii trag de ei, fac injecţii. La cum sunt ambele echipe, nu cred că vreuna va lua o opţiune de calificare doar după primul meci. Chiar dacă am câştiga, la ce atmosferă fac suporterii lor, ei pot să întoarcă orice rezultat pe teren propriu. Avem informaţii din mai multe părţi despre ei, Ciobi (Liviu Ciobotariu, n.r.) a jucat contra lor, îi mulţumesc pentru informaţii. Sergiu Hanca i-a întâlnit, ne-am informat despre ei din mai multe locuri, am mai întrebat şi alţi antrenori. Cred că ambele echipe ar fi meritat să joace în grupe de Europa League. Va trebui să ne obişnuim cu ritmul din trei în trei zile, campionat, grupe de Conference League, Cupa României, este dificil să le pregăteşti, dar avem staff numeros şi ne organizăm, unii se ocupă de următorul meci. Am luat în calcul şi grupele, pentru că se poate întâmpla să ne calificăm. Cel mai important meci este acesta de joi”, a declarat Mirel Rădoi.

Cu fostul selecționer la timonă, „alb-albaștrii” au un cu totul alt tonus și chiar dacă joacă la Severin acest meci, au forța de a puncta în poarta adversarilor și de a menține suspansul în privința calificării pentru returul de săptămâna viitoare.

Pariuri: Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva

Universitatea Craiova, 1-2 goluri – cota 1.54

PSF 1 – cota 1.80

Echipe probabile: Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva

Universitatea Craiova: Lazar- Papp, Silva, Screciu – Hanca, Nistor, Mateiu, Bancu – Bairam, Koljic, Ivan

Hapoel Beer Sheva: Glazer – Dadia, Vitor, Tibi, Lopes – Bareiro, Elias, Abd Elhamed – Yosefi, Selmani, Ansah