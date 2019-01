Mirela Boureanu Vaida, noi declarații după ce a fost concediată: ”Dezamăgirea mea vine din faptul ca s-a experimentat mult cu mine”

Mirela Boureanu Vaida a rămas liberă de contact chiar înainte să nască a treia oară. Prezentatoarea TV a făcut declarații depre decizia șefilor televiziunii la care a lucrat timp de șapte ani.

”Dezamagirea mea vine din faptul ca s-a experimentat mult cu mine in ultimul an – cu vreo 3 formate schimbate din 3 in 3 luni! Si atunci am inteles ca asa nu se poate construi si nici fideliza un public care are asteptari mari! Esecul, ca si sucesul unei emisiuni, sunt atribuite prezentatorului, mai mereu! El este “vedeta”, interfata, punctul de legatura cu publicul.

Insa o pauza e binevenita pentru toata lumea! Eu ma pregatesc sa nasc cel de-al treilea copil in doar 4 ani! Lumea nu se opreste in loc din cauza asta! fiecare trebuie sa mergem inainte, pe drumul ales.. Insa eu ma bucur ca am avut parte de 7 ani magnifici in care am invatat multe si am cunoscut oameni magnifici! Si pentru asta, multumesc! Esti parte din viata mea! Ce va fi in urmatorii 7 ani, doar Dumnezeu stie!”, a spus Mirela Boureanu Vaida pentru click.ro.

Mirela Boureanu Vaida își dorește al patrulea copil

Mirela Boureanu va deveni mămică pentru a treia oară, în luna aprilie a acestui an. Și în ciuda faptului că majoritatea îi spun că este greu să te descurci cu trei copii mici, vedeta se gândește serios să-l facă și pe al patrulea copil. (CITEȘTE ȘI: ÎNSĂRCINATĂ ÎN 7 LUNI, MIRELA BOUREANU VAIDA A PRIMIT O VESTE CARE A ULUIT-O)

„Am vorbit despre asta. Dacă tot mi l-a dat Dumnezeu pănă în 37 de ani pe cel de-al treilea, înseamnp că până în 40 trebuie să-l fac şi pe al patrulea. Dar totuşi, lumea zice că e greu cu trei copii şi mai ales că sunt atât de mici. Nu vreau să cred asta, pentru că nu mă ajută la nimic, dar, dacă nu o să mi se pară chiar atât de greu pe cât zice lumea, pe bune dacă m-aş încumeta şi la al patrulea. Dar trebuie să fiu sigură că e fată”, a spus Mirela Boureanu Vaida pentru libertatea.ro.