Mirela de la Insula Iubirii și ispita Nicoleta și-au aruncat cuvinte grele: “Nu știe limba română”

Conflictul dintre Mirela de la Insula Iubirii și ispita Nicoleta pare să nu se fi încheiat, deși sezonul trecut s-a sfârșit acum ceva luni. Nicoleta a vorbit despre Mirela pe rețelele de socializare, spunând că nu are cum să fie manager la resort-ul pe care îl deține soțul ei, deoarce nu știe limba română

„Diva lucrează acolo, din ce am înţeles de la voi este ceva ospătăriţă. Dacă serveşte la mese sau dacă este manager… bine, manager care nu ştie să vorbească limba română… Mi se pare aiurea să spui că deţii un resort care nu este altul sau care nu a fost al tău vreodată că nu ai muncit tu vreodată pentru el, a fost al partenerului”, a spus Nicoleta Dragne pe Instagram.

Bruneta s-a înfuriat când a auzit cele spuse și a clarificat situația pe rețelele de socializare, explicând ce face ea acum mai exact. „Dacă vreți să deschideți această discuție, haideți să o deschidem ? pentru cei care ați văzut story-urile domniței, da. Sunt ospătăriță. Sunt ospătăriță atunci când angajații mei au nevoie de ajutor, sunt recepționer când angajații mei întâmpină o problemă și sunt șefă atunci când toate oalele se sparg. Dar, un dar important, toate aceste roluri le am la propriul meu resort, al meu și al soțului meu.

Ce a fost cu M.I? Eu și soțul meu am decis într-un moment să ne retragem puțin din viața tumultoasă a afacerilor, și da, am dorit să vindem Salt Resort Cojocna. Distinsa dna M.I., împreună cu soțul ei, au dorit să îl cumpere. Contract, clauze, totul făcut, însă după 3 luni am decis să anulăm contractul și să devin eu cea care se va ocupa de Resort, bineinteles am tot sprijinul soțului și mai ales al copiilor care sunt foarte implicați și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ?. Noi ducem acum o viata linistita. Nu am timp de,, barfe” pe la urechile mele. Alte nelămuriri?”, a scris Mirela Banias pe reţelele de socializare.