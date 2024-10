Mirela Petcu Ecobici, o tânără make-up artist, a murit! O boală necruțătoare a răpus-o la doar 34 de ani

Veste tristă în domeniul frumuseții! Mirela Petcu Ecobici, o tânără make-up artist, s-a stins din viață la doar 34 de ani după o luptă grea cu cancerul. Tratamentul nu a mai funcționat, iar medicii nu i-au mai dat șanse, însă ea nu a vrut să se dea bătută. Femeia a luptat cu ultimele puteri, însă boala a învins. Soțul ei a fost cel care a făcut anunțul tragic.

Mirela Petcu Ecobici se lupta cu cancerul de mai bine de un an. După numeroase investigații, tratamente și o intervenție chirurgicală dificilă, make-up artistul s-a stins din viață, lăsând în urmă o fetiță de doar 11 ani și un soț îndurerat.

Mirela Petcu Ecobici a fost diagnosticată cu cancer. Boala i-a atacat plămânii și mușchii. După multe investigații, make-up artistul a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă și a făcut chimioterapie.

Din nefericire, medicii i-au dat cea mai cruntă veste, și anume că se află în stadiu terminal. La acea vreme, au anunțat-o că mai are puțin de trăit. Femeii i-a fost foarte greu să accepte că va pleca din această lume așa de devreme și nu își va putea vedea fata crescând.

„Dragii mei, am nevoie mai mult ca oricând să vă rugați pentru mine, să mă ajutați să urce la slava cerului ruga mea de vindecare. În iulie 2023, am fost diagnosticată cu cancer și după o operație grea și multe investigații a venit cruntul răspuns că este stadiu terminal și am mai puțin de un an de trăit.

Nu pot accepta să nu îmi văd fata crescând, să nu mai fiu lângă familia mea, ce am eu mai scump pe lume. Cu toate că aici în UK am acces gratuit la tratament bun, corpul meu este prea fragil și nu îl pot duce la capăt.

Cad mereu la pat foarte grav. Dar fac ce pot. Mai presus de tot și toate este bunul Dumnezeu care sper să îmi asculte ruga și să vadă lacrimile fierbinți.”, a scris Mirela, în luna februarie a acestui an, pe Facebook.