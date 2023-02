Mirela Vaida a dat cărțile pe față! Ce spune despre operațiile estetice: „Eu mereu am avut o problemă cu nasul meu”

Mirela Vaida a spus adevărul, în cele din urmă, despre operațiile estetice. Asumată din fire, prezentatoarea TV a mărturisit că și-a dorit chiar de curând să urmeze o intervenție, însă răspunsul soțului ei a „întors-o” din drum.

Mirela Vaida a reușit să-și facă o carieră remarcabilă în televiziune și a ajuns una dintre cele mai apreciate vedete din showbizul românesc. Și pentru că apare aproape zilnic pe micile ecrane, Mirela are grijă ca imaginea sa să fie una impecabilă. De-a lungul timpului, s-a speculat faptul că Mirela ar avea operații estetice, însă lucrurile nu stau chiar așa. Artista a dezvăluit că nu are nicio intervenție, însă a luat în calcul această variantă. În cadrul unui interviu, Mirela Vaida a vorbit despre cum a reacționat soțul ei când i-a spus că vrea să-și micșoreze nasul.

Mirela Vaida, despre operațiile estetice: „Aici e o chestiune de psihic”

Vedeta susține că și-a dorit să urmeze o intervenție estetică la nivelul nasului, însă, în momentul în care i-a spus soțului său despre acest lucru, a renunțat complet la idee. Cu toate acestea, nu se gândește, în momentul de față, la alte intervenții, pentru că e de părere că nu e cazul și susține că se acceptă așa cum e.

„Eu mereu am avut o problemă cu nasul meu, care are o deviație de sept urâtă. Așa m-am născut cu el și i-am spus și soțului meu: «Mi-aș dori tare mult să fac și eu o operație din asta, să am și eu nasul drept». Și el zice: «Măi Mirela, dacă ai făcut tu carieră cu nasul ăsta strâmb, acum, la 40 de ani, ce-ți mai trebuie să-ți îndrepți nasul? Crezi că te mai ajută cu ceva?. Are și el dreptate! Să faci, așa, gratuit niște operații, doar ca să-ți hrănești ego-ul și psihicul, că aici e o chestiune de psihic… Adică, dacă nu ești tu mulțumită cu ce ești, începi să îți schimbi lucruri. La mine, nu e cazul ăsta!

Alte operații nu mi-am făcut pentru că mă ajută Dumnezeu să am «osătura» bună la față și să am pomeții lați. Asta e din neamul maică-mii! Și nu se simte nici că ți se lasă pielea, nici că ai îmbătrânit. Sigur, ridurile de expresie sunt frumusețea vârstei. Nu pot să spun că nu sunt adepta operațiilor estetice, pentru că nu am nimic împotriva lor. Dar eu, una, deocamdată, nu mi le-aș face. Poate peste 20 de ani”, a declarat Mirela Vaida, pentru Viva!.

