Miriuță: „E o minune că jucăm barajul!”

Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației fC Hermannstadt a declarat că victoria obținută cu Dunărea Călărași,s cor 2-1, rezultat cu care echipa sa a reușit să evite retrogradarea direct în liga secundă, reprezintă una dintre cele mai frumoase victorii ale carierei sale.

„De când eram jucător n-am mai trăit o aşa bucurie. Ca antrenor nu mă pot lăuda cu aşa ceva. Felicit jucătorii, spectatorii. A fost 1-0, m-am uitat pe ceas, am văzut câte minute mai sunt, am zis că poate ne ajută Dumnezeu să egalăm repede şi să ne ducem să marcăm al doilea gol. A ratat Tsoumou acea ocazie, a căzut cerul pe mine, dar cu acest public minunat şi cu aceşti jucători fantastici ne-am dus mai departe şi am câştigat. Multă lume nu ştie. Ai condiţii de liga a patra şi vrei să rămâi în Liga I. E o minune că mai jucăm încă barajul”, a declarat Vasile Miriuță.

Tehnicianul sibienilor a spus că elevii săi nu vor avea o misiune facilă la abarajul cu Universitatea Cluj însă s-a arătat convins că echipa sa va reuși să evolueze și în sezonul viitor pe prima scenă fotbalistică a țării.

„Vor fi două meciuri extrem de grele la baraj. U Cluj e o echipă cu tradiţie, chiar am mulţi prieteni de la U. Le-am zis că era mai bine pentru ei să fi promovat direct. Avem două meciuri extraordinar de grele, trebuie să ne pregătim”, a adăugat Vasile Miriuță.

Trupa lui Vasile Miriuță va juca în barajul pentru menținere/promovare în Liga 1 cu Universitatea Cluj în dublă manță pe 8 și 12 iunie.