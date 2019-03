Miriuță nu se teme de Edy: „Îl respect dar vreau să-l bat!”

Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt a declarat că elevii săi sunt montați 100% să câștige derby-ul județului Sibiu cu Gaz Metan Mediaș de la Pitești.

Miriuță s-a arătat iritat de faptul că acest meci se dispută la Pitești dar a spus că nu ar fi acceptat niciodată să joace la Mediaș.

„Vă spun sincer, și dacă ziceau cei de la Mediaș să jucăm acolo, tot îi mutam la Pitești. Dacă trebuie să jucăm acasă, jucăm la noi, la Pitești, de-acum încolo. Noi ne-am dorit să jucăm meciurile la Mediaș, știm cu toții, dar nu s-a putut. Chiar dacă ne-ar fi invitat și ne-ar fi dat toate încasările, aș fi jucat la Pitești. Trebuie să ne obișnuim acolo cu gazonul, să avem niște repere. Îi vom întâlni pe vecinii noștri, de la 60 de kilometri. Mediașul e o echipă cu un antrenor bun, cu jucători de valoare, chiar dacă multă lume spune că n-a câștigat de câteva meciuri. A făcut o partidă bună la Botoșani, a avut o repriză a doua bună cu Călărașiul. E un adversar foarte periculos și dificil iar Edy Iordănescu e un antrenor bun, pe care-l respect. Pe unde a fost, a făcut treabă bună, la Tg. Jiu, la Astra, la Mediaș. Gazul e o echipă solidă, are forță. Marius Constantin e un fundaș extraordinar, chiar dacă e mai experimentat, să nu zic mai în vârstă. Rondon, Crețu, un jucător foarte bun de bandă, care face toată banda dreaptă, Luis Aurelio, Ivanov. Au jucători foarte buni cei de la Mediaș. Pentru nivelul Ligii I, sunt foarte buni”, a declarat Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt.

Partida de la Pitești dintee Hermannstadt și Gaz Metan va începe la ora 13:00 și va fi transmisăă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.