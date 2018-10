Miriuță, prudent înaintea duelului cu Astra Giurgiu: „Astra are jucători care pot face diferența în orice secundă!”

Vasile Miriuță va debuta astăzi pe banca tehnică a formației FC Hermannstadt în duelul de la ora 16:00 pe care ardelenii îl vor susține la Tg. Mureș cu Astra Giurgiu în cadrul rundei a XII-a a Ligii I.

Aflată pe loc retrogradabil și egalată la puncte de „lanterna roșie” FC Voluntari, formația FC Hermannstadt este condamnată să pbțină un rezultat pozitiv cu giurgiuvenii pentru a nu-și îngreuna și mai mult situația în clasament.

Cu toate că echipa sa va avea în față o formație redutabilă aflată pe locul 5 în Liga I cu 17 puncte, Vasile Miriuță, antrenorul sibienilor s-a arătat încrezător într-un rezultat pozitiv.

„Am ajuns din nou la o echipă din Ardeal. De câte ori am antrenat aici, în Ardeal, m-am simțit foarte bine. Am găsit niște băieți faini, cum zicem noi. Părerea mea e că Astra are un antrenor tare bun, cu multă experiență, pe Gigi Mulțescu, pe care îl respect foarte mult, are jucători de valoare și își merită locul în clasament, dar cred că și noi putem face o partidă bună sâmbătă. Ne dorim enorm toate cele 3 puncte. Astra are jucători de atac, mă refer la Alibec, la Llullaku sau la Neluț Roșu, care pot face diferența în orice secundă. Trebuie să avem grijă, să fim atenți și să ne facem jocul, pentru că degeaba știi totul dspre adversar dacă noi nu jucăm exact ce ne dorim”, a declarat Vasile Miriuță la conferința de presă premergătoare duelului de astăzi.

Partida FC Hermannstadt- Astra Giurgiu va avea loc astăzi de la ora 16:00, duelul fiind transmis îndirect de Digi Sport și Telekom Sport.