Miriuță transferă din Portugalia pentru a se salva cu Hermannstadt de la retrogradare!

Formaţia FC Hermannstadt, pregătită de Vasile Miriuță, a anunţat că i-a transferat pe jucătorii portughezi Alves Miranda Jailton „Kuca” şi Pedro Manuel da Silva Moreira. Cei doi au semnat cu FC Hermannstadt contracte valabile până la finalul sezonului 2018/2019, cu posibilitate de prelungire.

„Kuca” are 29 de ani şi va evolua pe postul de aripă stânga și are în palmares 17 selecţii şi două goluri în naţionala de seniori a echipei Insulelor Capului Verde. Jucătorul a adunat aproape 100 de meciuri şi 17 goluri în primul eşalon din Portugalia, dar şi 12 jocuri şi două goluri în Europa League cu Estoril şi Belenenses.

Cel de-alm doilea jucător adus de Vasile Miriuță în această pauză competițională a Ligii I cauzată de meciurile naționalei, Pedro Manuel da Silva Moreira are tot 29 de ani şi este mijlocaş central. Acesta are in palmaresul său 10 meciuri în echipa naţională de tineret a Portugaliei. Moreira are în palmares 114 meciuri în primul eşalon din Portugalia marcând 7 goluri şi 117 în cel de-al doilea punctând de 6 ori.

FC Hermannstadt se află pe locul 13 în Liga I cu 8 puncte. Nou-promvata s-a despărțit de antrenorul Alexandru Pelici, cu care a promovat în Liga I și l-a numit pe bancă ca tehnician pe Vasile Miriuță, acesta pregătind ulima oară Dinamo București. . În runda a XII-a a Ligii I, FC Hermannstadt va evolua pe teren propriu cu Astra Giurgiu, duelul urmând a se disputa sâmbătă, 20 octombrie de la ora 16:00, partida fiind transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look. Etapa a XII-a a Ligii I va programa mâine primele douăă partide, acestea urmând a se disputa între Voluntari- Chiajna și CFR CLuj- Politehnica Iași.