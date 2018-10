Misha a ieșit la atac, la două luni de la anunțul divorțului de la Connect-R: „Mă descurc așa cum pot”

Misha a ieșit la atac, la două luni de la anunțul divorțului de Connect-R și a vorbit despre fetița ei, că încearcă să se descurce cum poate, fără ajutorul vreunei bone. Artista se împarte între cariera muzicală și creșterea fetiței sale și o face foarte bine. Lucrează foarte mult la relansarea ei în muzică și pregăteșt eo piesă în colaborare cu o artistă din România, însă nu a dezvăluit mai multe detalii.

“Maya e foarte bine, merge la grădiniță, acasă cu mine și cam atât. Acum am o domnișoară cu care face engleză acasă și am lăsat-o cu ea două ore, pentru că atât ține ședința. Stau aici o oră și apoi mă întorc repede acasă. Am văzut în ultimul timp numai, hai să nu zic mizerii, pentru că e un cuvânt urât. Am văzut foarte multe articole nefondate în ultimul timp pe internet și da… e o prostie. Scria că mi-aș dori o bonă, iar eu nu am declarat niciodată așa ceva. Nu îmi doresc nicio bonă. Mă descurc așa cum pot, sunt ok, chiar nu am nevoie de bonă‘, a spus Misha, pentru VIVA!

Acum, Misha lasă în urmă problemele personale și pregătește o întoarcere în lumea muzicală. „Da, cu siguranță că îmi doresc să îmi reiau cariera. O să scot în curând o piesă singură. Voi pregăti și o piesă în colaborare cu o artistă de la noi și o să mă pun pe treabă, m-am pus deja‘, a adăugat artista. Citește mai multe pe Viva.ro.

Misha și Connect-R s-au căsătorit în 2013

Misha, pe numele din buletin Mihaela Mihalache, e o artistă din România. Ea s-a căsătorit civil cu Connect-R pe 24 iulie 2013, iar în septembrie, 2014, ei și-au jurat credință și iubire în fața Lui Dumnezeu. Când şi-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22. Naşii cuplului sunt Pepe şi Raluca. Ştefan Mihalache, pe numele de scenă Connect-R, s-a născut pe 9 iunie 1982, în București. El este un artist și actor de hip hop, dance și pop de etnie romă din România. Cei doi artiști au devenit părinți pe 25 ianuarie 2014. (Vezi și Secretul lor s-a aflat! Informații neștiute despre divorțul dintre Connect-R și Misha: “Respectul nu se termină odată cu o căsnicie”)