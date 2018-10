Secretul lor s-a aflat! Informații neștiute despre divorțul dintre Connect-R și Misha: “Respectul nu se termină odată cu o căsnicie”

La sfârșitul verii,Connect-R și-a șocat fanii, după ce a anunțat că el și Misha, mama fetiței sale, nu mai formează un cuplu. În ciuda nenumăratelor întrebări, primite nici artistul și nici frumoasa cântăreață nu au făcut declarații despre divorțul care s-a pronunțat în urmă cu mai bine de un an. Un apropiat al celor doi a dezvăluit însă recent câteva informații neștiute despre despărțirea lor, despre relația pe care o au în prezent, dar și despre cum se comportă cu micuța Maya.

Secretul lor s-a aflat! Informații neștiute despre divorțul dintre Connect-R și Misha

În vârstă de 36 de ani, Connect-R și Misha, care a împlinit vara aceasta 27, s-au despărțit în cabinetul unui notar. Potrivit declarațiilor făcute de un amic din anturajul celor doi, cântărețul nu are nicio restricție în ceea ce o privește pe fiica lui, chiar dacă aceasta a rămas în grija mamei. În plus, Misha și Connect-R au o relație civilizată, ca-n unele dintre filmele de la Hollywood, iar una dintre dovezi este piesa “Vinovat”, la care cei doi au colaborat – artista fiind special guest – și al cărui videoclip a fost lansat pe 22 mai, cu nici trei luni înainte de mesajul cântărețului care anunța divorțul.

“Misha si Connect-R au divortat la notar. Fetita a ramas la mama ei, dar Connect-R o vede cand isi doreste, nu are niciun fel de restrictie. O suna in fiecare zi pe cea mica si vorbeste cu ea pe videocall si cand este liber, intotdeauna petrece mult timp cu ea. Ei doi, Misha si Connect-R, au o relatie civilizata, chiar de amicitie am putea spune, deci sunt dovada vie ca respectul nu se termina odata cu o casnicie. Fericirea fetitei este prioritatea amandurora si datorita comportamentului lor ireprosabil, cea mica este vesela si linistita” , a declarat o sursă din anturajul celor doi artiști, conform wowbiz.ro.

La începutul lunii trecute, Connect-R a lansat videoclipul melodiei “Încredere”, care are versuri extrem de sensibile.

Misha a devenit soția lui Connect-R în vara anului 2013

Misha, pe numele din buletin Mihaela Sotrocan, e o artistă din România. Ea s-a căsătorit civil cu Connect-R pe 24 iulie 2013, iar în septembrie, 2014, ei și-au jurat credința și iubire în față Lui Dumnezeu. Când și-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22. Nașii cuplului au fost Pepe și Raluca. Ștefan Mihalache, pe numele de scenă Connect-R, s-a născut pe 9 iunie 1982 în București. El este actor și artist de hip hop, dance și pop de etnie romă. Cei doi artiști au devenit părinți pe 25 ianuarie 2014. Fiica lor poartă numele Maya.

Din păcate, după patru ani de mariaj, Connect-R și Misha au divorțat în mare secret, respectiv în vara lui 2017. Anunțul despărțirii a fost făcut public marți, 14 august 2018, de cunoscutul cântăreț pe contul lui de Instagram.