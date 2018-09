Connect-R, prima apariție publică după anunțul divorțului! Cine i-a ținut de urât

Bomba a explodat în august, atunci când Connect-R a anunțat, pe contul său de Instagram, că s-a despărțit de Misha! Nu a fost totul! Artistul dezvăluia că, de fapt, ruptura se produsese cu un an în urmă. (Super oferta de angajare) Fiecare a luat-o pe drumul său. S-au concentrat pe activitatea profesională, fără însă a o neglija pe fetița lor. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit recent pe Connect-R, la un eveniment monden, lansarea grilei de toamnă a Antenei. Pe scenă, alături de alți artiști, a afișat o mină fericită, însă…

Connect-R a zâmbit larg printre blițuri, s-a amuzat cu invitații… Părea în largul lui, un artist căruia totul îi curge strună.

Nu după multă vreme însă, cântărețul a arătat că suferă, foarte probabil în urma rupturii care s-a produs în familia lui. l-a găsit pe Connect-R trist, la o masă, la scurt timp după ce a coborât de pe scena unde radiase de fericire.

El s-a retras alături de Pepe, care îi este naș, și de echipa de la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, Cosmin Seleși, Alina Pușcaș, Ozana Barabancea, Cristi Iacob, Andreea Bălan și Aurel Temișan. Connect-R a schimbat câteva vorbe cu aceștia, dar gândurile lui păreau că zboară în altă parte. I s-a confesat, însă, din când în când lui Pepe, care l-a bătut amical pe umăr.

Connect-R și-a asumat, cumva, vina pentru problemele apărute în relația cu Misha, el fiind cel care a anunțat ruptura. Acum, artistul se concentrează pe cariera profesională.

"Lucrez la albumul meu, e un album personal. Sunt piese în care voi exprima ce am trăit în copilărie. Are şi un nume sugestiv: Eu sunt Ştefan", dezvăluia Connect-R, care, joi seara, a participat la petrecerea unde s-a lansat noua grilă de toamnă a Antenei.

Anunțul lui Connect-R pe Instagram

"Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 2 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea, inclusiv presa, să nu ne pună întrebări, mulțumim anticipat", a fost mesajul scurt și la obiect al artistului.

"Aş fi ipocrită să spun acum că: «mamă, totul este roz, vai, noi ne iubim cel mai mult de pe planeta asta». S-a pus problema divorţului, pentru că suntem amândoi foarte orgolioşi. Atunci când ne certăm, din orgoliu, putem face diverse lucruri", spunea Misha, cu puțin timp înainte ca soțul ei să rupă tăcerea.

Misha și Connect-R s-au căsătorit în urmă cu cinci ani

Misha, pe numele din buletin Mihaela Mihalache, s-a căsătorit civil cu Connect-R, Ştefan Mihalache pe numele lui, pe 24 iulie 2013, iar în septembrie, 2014, ei și-au jurat credință în fața lui Dumnezeu, atunci când a avut loc cununia religioasă. Naşi au fost Pepe şi Raluca. Cei doi artiști au devenit apoi părinți, pe 25 ianuarie 2014, când Misha a născut-o pe Maya.

