E oficial! După luni întregi de zvonuri, iată că totul s-a adeverit. Connect-R și Misha s-au hotărât să pună punct relației și să divorțeze. În trecut, cei doi au recunoscut că au probleme însă au rămas împreună. Cel care a făcut anunțul a fost cântărețul.

Connect-R a scris pe pagina lui de Instagram despre divorț. Mai mult, se pare că cei doi sunt despărțiți de ceva vreme, dar au rămas prieteni de dragul copilului lor. Potrivit artistului, ei au luat această decizie în urmă cu un an.

„Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea inclusiv presa să nu ne pună întrebări. Mulțumim anticipat", a scris Connect-R pe pagina lui de Instagram. Vestea i-a șocat pe fanii cuplului, mai ales că în urmă cu doar cinci zile, cântărețul îi făcea o declarație emoționantă de dragoste soției sale.

Ce spunea Misha în urmă cu câteva luni

Connect-R și Misha s-au căsătorit civil în vara anului 2013. La câteva luni distanță, cei doi și-au cunoscut prima fiică și de atunci s-a tot speculat că urmează și al doilea copil al cuplului, dar, deocamdată, nu s-a întâmplat asta.

“Aş fi ipocrită să spun acum că: «mamă, totul este roz, vai, noi ne iubim cel mai mult de pe planeta asta». S-a pus problema divorţului, pentru că suntem amândoi foarte orgolioşi. Atunci când ne certăm, din orgoliu, putem face diverse lucruri”, a mărturisit Misha, potrivit Spynews.ro.

Pe 25 ianuarie 2014, artista și soțul ei, Connect-R, au devenit părinți, iar viața lor s-a schimbat complet.

"Nu e vorba de distanţat, ci pur şi simplu, e vorba că mai e un nou membru al familiei, pe care trebuie să îl tratezi cu mai multă responsabilitate, cu mai multă atenţie, cu mai multă grijă", a mai spus soția lui Connect-R.