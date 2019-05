Mister elucidat! Anamaria Prodan a mărturisit motivul. De ce a venit aproape goală la petrecerea VIVA de miercuri noapte

Anamaria Prodan a atras toate privirile la petrecerea VIVA. Formele sale apetisante au încins imaginația bărbaților care i-au admirat îndrăzneala.

Creatoarea de modă Cristina Săvulescu a făcut o treabă foarte bună în ceea ce o privește pe Anamaria Prodan. A creat o rochie în care impresara a strălucit la propriu și care i-a permis să-și etaleze corpul bine lucrat la sală.

„Rochia mi-a fost făcută pe gustul meu. Exact așa cum mi-am dorit-o! Mi-a și zis când m-am dus la probă. Te caracterizează vestimențația asta sută la sută, Ana! Și avea dreptate. Îi mulțumesc pentru ea, mai ales că a fost lucrată dintr-un material de calitate, voal fin, la care s-au aplicat manual, timp de două săptămâni, cristale Swarovski, exact în zonele…incitante!”, a spus impresara, pentru wowbiz.ro

Mai mult decât atât, sexy impresara a dezvăluit și motivul pentru care a ales să se prezinte cu această ținută.

„Eu nu am timp să merg la petreceri. Mă duc doar la una pe an și atunci, vreau să fiu diferită. Să ies în evidența, să știe lumea că am fost acolo”, a spus, amuzata, Ana.

Ce dietă ține Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este într-o formă fizică foarte bună și arată atât de bine după ce a ținut o dietă bazate doar pe lichide, care a făcut-o să piardă 15 kilograme.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.