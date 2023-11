Misterioasa familie a lui Marius Damian, povestitorul de la America Express. Cu ce se ocupă soția actorului și câți copii are

Marius Damian a intrat în atenția publicului larg odată cu rolul său din America Express. Actorul este co-prezentator și povestitor în show-ul de la Antena 1, iar asta i-a adus notorietatea. Când nu colindă lumea alături de echipa America Express, actorul este prezent pe scena teatrelor din țară. Dacă planul profesional îi merge cât se poate de bine, și în ceea ce privește viața privată, Marius Damian se declară un om împlinit, având o familie frumoasă și unită.

Marius Damian are 44 de ani și este de profesie actor. Viața și-o împarte tot cu o actriță, soția lui fiindu-i colegă de scenă la Teatrul Odeon. Povestitorul de la America Express și Antoaneta Zaharia (49 de ani) formează un cuplu de ani de zile, iar împreună au reușit să își construiască o familie frumoasă. Tabloul a fost completat perfect de cei trei copii pe care îi au. Marius Damian a vorbit despre familia sa, iar copiii se pare că îi calcă pe urme, chiar dacă el nu și-ar dori neapărat acest lucru.

Marius Damian, despre familia sa

Așa cum spuneam, Marius Damian și-a întâlnit marea iubire în urmă cu ceva ani. Actorul este îndrăgostit până peste cap de soția lui, despre care are numai cuvinte de laudă. Antoaneta Zaharia este la rândul ei actriță de renume și s-a dovedit partenera perfectă pentru co-prezentatorul de la America Express. Cei doi actori au împreună trei copii, de care sunt cât se poate de mândri. Radu, Ilia și Mina sunt mândria părinților, chiar dacă uneori le dau acestora mari bătăi de cap.

Atunci când vine vorba despre soția lui, Marius Damian are numai cuvinte de laudă, descriindu-o pe aceasta drept „o bucurie”. Despre fiul cel mare, actorul spune că este un adolescent echilibrat, cu înclinație spre artele frumoase și care a început să descopere lumea și să devină tot mai curios. Iar energia și voia bună în casă este adusă de cele două fetițe, care au mereu grijă să își surprindă părinții cu câte o boacănă.

Despre familia lui, Marius Damian spune că nu este una perfectă, ci una potrivită pentru el, în care fiecare membru al familiei are ce învăța de la celălalt.

„E o familie în care fiecare mai are de învățat câte ceva de la celălalt. Radu, fiind mai mare, deja s-a așezat pe o direcție, a artelor frumoase, și îl urmărim ceva mai detașați, căci pubertatea are nevoie de un spațiu de căutare. Ilia și Mina sunt doua fete năzdravăne, energice și pline de inițiative care, și când ești praf cu oboseala, e bine să le ții sub observație, căci se pot lăsa, încă, cu pereți pictați cu uleiurile lui tata sau cu experimente în baie în care ingredientele de bază sunt săpunurile lui mama.

Mama e un spirit cu totul aparte. O actriță emblematica a generației, aș zice. O artistă, căci are și alte veleități. Iar ca mama și soție… e o bucurie. E bine să nu o superi totuși, căci e o leoaică tânără iubirea. Sunt un om fericit.

Copiii sunt impresionați de ceea ce facem, da. Le place și au vizibil pornirea de a ne imita. Fie pe mami, fie pe tati. Dar, dacă cineva m-ar întreba dacă le-aș face actrițe, actori, m-așa mai gândi. Oricum ar fi, noi le influențăm destinele până la un anumit punct. Restul, e un mister, o taină, pe care fiecare trebuie s-o descopere. De un lucru sunt convins: fiecare are un bănuț cu care poate cumpăra lumea. Un bănuț primit de sus”, a declarat Marius Damian, potrivit adevarul.ro.

