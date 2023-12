Misterul care se ascunde în „Strigătul”, faimosul tablou al lui Edvard Munch. Ce se întâmplă, de fapt, în acea pictură

Tabloul ”Strigătul” este una dintre cele mai cunoscute și controversate opere din lume. Deși mulți cred că în pictură este înfățișat un om care țipă, se pare că artistul norvegian Edvard Munch a vrut să ilustreze cu totul altceva. Misterul din spatele celui mai faimos tablou a fost elucidat.

”Strigătul”, care a devenit una dintre cele mai vânate opere de artă de către hoți, este realizată de Edvard Munch, cel mai mare pictor norvegian din toate timpurile. Deși mulți iubitori de artă ar crede că tabloul înfățișează o persoană care țipă, se pare că pictorul a vrut să transmită altceva.

Celebrul tabloul a fost pictat între anii 1893 și 1910. Pictura a fost inspirată din întâmplări din viața artistului. Așa cum se arată în scrierile sale din jurnalul său, Edvard Munch nota felul în care natura a contribuit la schița operei sale.

„Într-o seară, mă plimbam pe un drum, orașul era pe o parte și fiordul sub. M-am simțit obosit și bolnav. M-am oprit și m-am uitat peste fiord-soarele apunea și norii deveneau roșii ca sângele. Am simțit un țipăt trecând prin natură; mi se părea că am auzit țipătul. Am pictat acest tablou, am pictat norii ca și cum ar fi fost sânge. Culoarea țipa. Asta a devenit Țipătul.”, scria artistul în jurnalul său.