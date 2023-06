De-a lungul timpului, multe persoane s-au arătat interesate să descopere tainele anumitor opere de artă. De altfel, și de data aceasta se află în atenția utilizatorilor un tablou din 1937. Există un obiect bizar care se ascunde în pictură, iar în jurul operei pendulează o adevărată controversă. Tu îl observi? Vezi detaliile mai jos, în articol.

O altă pictură a reajuns în atenția utilizatorilor platformelor de social media. De data aceasta, este vorba despre un tablou din 1937 creat de Umbreto Romano. Pictura poartă denumirea de „Mr. Pynchon and the Settling of Springfield”. În pictura respectivă este reliefată colonizarea a ceea ce este acum Springfield (Massachusetts). De altfel, include un detaliu care a născut adevărate controverse pe rețelele de socializare. Tu ai reușit să observi din prima despre ce detaliu este vorba?

Un tablou din 1937 ascunde un detaliu bizar

Tabloul trebuie privit cu atenție, pentru că include foarte multe detalii. Unul, însă, pare să fie rupt de „realitatea” de la vremea respectivă. Mai cu seamă, este vorba despre un obiect care arată precum un telefon mobil. Internauții l-au numit „omul cu iPhone”, pictura devenind virală pe platformele de socializare. Se poate observa cum un om indigen ține un obiect dreptunghiular, de culoare gri, în mână. De altfel, are privirea ațintită spre el.

Vezi și AI SCOS DIN NOU O SINGURĂ ȘOSETĂ DIN MAȘINA DE SPĂLAT? UNDE DISPAR, DE FAPT, ȘOSETELE?!

Vezi și TEHNOLOGIA VA SCHIMBA ASPECTUL FIZIC!? OMUL DIN VIITOR AR PUTEA DEVENI „DIFORM”

Nu s-a deslușit misterul

Pe internet, utilizatorii au creat un val de glume la adresa acestui tablou din 1937. Unii dintre ei au făcut o paralelă între trecut și viitor, referindu-se, evident, la gigantul-tech Apple. Însă, ce se ascunde, cu adevărat, în pictură? Să fie, oare, un gadget? Să fie o piatră în formă dreptunghiulară? De altfel, pictorul, care a decedat în 1982, nu a vrut să spună ce obiect ține bărbatul în mână. Însă, singurul aspect pe care l-a menționat despre opera de artă este faptul că înglobează „o estetică abstractă”.

Sursă foto: captură video Youtube