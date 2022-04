Mituri despre cuptoarele cu microunde – adevărate sau false?

Deși sunt alături de noi de zeci de ani deja, încă există destule mituri false despre cuptoarele cu microunde. Totuși, sunt aparate electrocasnice foarte populare și pot fi găsite în majoritatea bucătăriilor.

Mituri și legende despre cuptoarele cu microunde

În ciuda acestui fapt, informațiile despre cuptoarele cu microunde continuă să circule, de multe ori farse nefondate care sunt pur și simplu neadevărate. În alte cazuri, credințele false sunt luate de la sine ca rezultat al ignoranței. Există, de asemenea, avertismente cu privire la anumite situații sau practici în care este necesar să se ia măsuri de precauție și care, deși pot fi justificate, trebuie clarificate. Vom clarifica lucrurile, analizând ceea ce este adevărat despre aceste afirmații.

Radiațiile modifică compoziția alimentelor

Acest lucru este fals. Radiația emisă de microunde nu face decât să vibreze moleculele și, astfel, să încălzească alimentele, dar nu modifică atomii și nu le face radioactive. Acesta este încă un mit vechi care continuă să persiste.

Microundele pot ieși în afara aparatului

Acest lucru este fals. Dacă aparatul este în stare bună, microundele nu pot trece prin pereți sau prin grila ușii. În cadrul analizei de siguranță, experții au măsurat emisia de microunde către exterior, iar valorile găsite sunt practic zero. În plus, chiar dacă cuptorul cu microunde este deteriorat și prezintă scurgeri, undele își pierd intensitatea foarte repede, deci nu există niciun pericol în acest sens.

Un telefon mobil poate fi folosit pentru a verifica dacă există scurgeri

Unii oameni spun că pentru a afla dacă un cuptor cu microunde are sau nu scurgeri, tot ce trebuie să faci este să pui un telefon mobil înăuntru, să închizi ușa și să dai un telefon. Dacă sună, înseamnă că are scurgeri și nu este sigur. Acest lucru este fals. Pentru început, telefoanele mobile nu utilizează aceeași frecvență ca și microundele. Este posibil ca, în unele cazuri, ecranarea cuptorului cu microunde să împiedice, de asemenea, trecerea emisiilor telefoanelor mobile, iar faptul că acestea sună sau nu în interior poate depinde de acest lucru, dar acest lucru nu are nimic de-a face cu faptul că cuptorul cu microunde este mai mult sau mai puțin sigur.

Filtrele pentru cuptorul cu microunde trebuie curățate în mod regulat

Acest lucru este aproape întotdeauna fals. Circulă informații conform cărora filtrele cuptoarelor cu microunde trebuie curățate… dar adevărul este că sunt foarte puține cuptoare cu microunde care au vreun fel de filtru. În mod normal, acestea sunt cuptoare cu microunde care au o hotă integrată și sunt amplasate deasupra plitei. Dacă aveți unul dintre acestea, vă recomandăm să urmați instrucțiunile producătorului din manual pentru curățare și întreținere. Dar majoritatea cuptoarelor cu microunde nu sunt așa, așa că este foarte probabil ca cuptorul dumneavoastră cu microunde să nu aibă un filtru: nu încercați să îl căutați, pentru că nu îl veți găsi, pur și simplu pentru că nu există.

Există materiale plastice care nu pot fi introduse în cuptorul cu microunde

Este adevărat. Nu toate recipientele pot fi folosite în cuptorul cu microunde. În special, unele recipiente din plastic pot transfera materiale plastice în alimente atunci când sunt încălzite. Numai materialele plastice adecvate pentru utilizarea cuptorului cu microunde sau recipientele fabricate din alte materiale, cum ar fi sticla sau ceramica, ar trebui să fie încălzite la microunde.

Fierberea apei în cuptorul cu microunde este periculoasă

Este adevărat. Atunci când apa este încălzită într-un cuptor cu microunde, de obicei nu se produc bulele tipice care apar la fierberea lichidelor. Când introduceți un obiect, cum ar fi o lingură, sau mișcați recipientul, bulele pot apărea violent și proiecta apa clocotită în exterior, ceea ce poate provoca arsuri.

Căutați un cuptor cu microunde bun și folosiți-l bine.

Un cuptor cu microunde poate ușura lucrurile în bucătărie, și nu doar atunci când vine vorba de încălzire și decongelare. Cele mai sofisticate modele încorporează funcții care fac tot mai ușoară utilizarea lor pentru a găti într-un mod sănătos. Și, bineînțeles, în siguranță.