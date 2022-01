MM Stoica declanșează războiul psihologic: „Meciul cu CFR pare unul de totul sau nimic...”

Prezent la o acţiune de promovare a unei campanii de adopţie a câinilor fără stăpâni organizată de Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, alături de jucătorii FCSB, Florin Tănase, Denis Haruţ, și Andrei Vlad, managerul „roș-albaștrilor” Mihai Stoica a declanșat războiul psihologic înaintea debry-ului de duminică de pe „Național Arena” cu CFR Cluj.

„Meciul cu CFR pare unul de totul sau nimic… dar să presupunem că se va termina cu un rezultat de egalitate. Deci rămân 10 puncte, iar după înjumătăţirea de la play-off rămân 5… deci tot la mâna noastră am fi. La mâna altora nu putem să rămânem pentru că CFR bate pe toată lumea. Noi am avut un parcurs de care suntem foarte mândri, dar nu a fost suficient. Am avut un parcurs aproape perfect, dar de la 6 puncte am ajuns la 10 distanţă de ei, după ce am remizat cu Voluntari şi Sepsi. Nu ştiu dacă ne-ar mulţumi şi un egal cu CFR… depinde… jucăm fără fundaşii laterali după ce amândoi au primit cartonaşe galbene cu foarte mare uşurinţă. Vedem, va fi un meci interesant. Oricum, pentru mine să câştigi împotriva lui Dan Petrescu e o performanţă mare”, a declarat Mihai Stoica, managerul grupării „roș-albaștrilor”.

După 21 de runde scurse din acest sezon, cele două mari rivale sunt despărțite de 10 lungimi, bucureștenii fiind pe locul 2 cu 47 de puncte iar ardelenii pe primul loc cu 57 de puncte. FCSB – CFR Cluj va avea loc duminică, 23 ianuarie, de la ora 20:00 pe „Național Arena”.

Program etapa 22 Liga 1

Vineri, 21 ianuarie

ora 20.00 FC Argeș – Dinamo

Sâmbătă, 22 ianuarie

ora 14.30 Chindia Târgoviște – FC Voluntari

ora 20.00 Universitatea Craiova – Rapid

Duminică, 23 ianuarie

ora 14.30 CS Mioveni – Academica Clinceni

ora 17.00 UTA Arad – Gaz Metan Mediaș

ora 20.00 FCSB – CFR Cluj

Luni, 24 ianuarie

ora 17.30 FC Botoșani – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

ora 20.00 Farul Constanța – FC „U” Craiova 1948