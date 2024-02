Moarte la Hollywood. Celebrul actor din ,,Star Trek: Discovery”a murit la 49 de ani, după ce a fost diagnosticat cu scleroză

Kenneth Mitchell, cunoscut pentru rolul din ,,Star Trek: Discovery”, a murit la 49 de ani. Acesta a fost diagnosticat în 2018 cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută şi sub numele de boala Lou Gehrig.

Kenneth Mitchell, cunoscut pentru portretizarea mai multor personaje din Star Trek: Discovery, precum și pentru rolurile din Captain Marvel și Jericho, a murit sâmbătă, în Los Angeles, din cauza complicațiilor ALS, a declarat familia sa pentru The Hollywood Reporter:

,,Cu mare tristeţe anunţăm decesul lui Kenneth Alexander Mitchell, îndrăgit tată, soţ, frate, unchi, fiu şi prieten drag”, se arată în mesajul familiei. Mitchell, care a încetat din viaţă la 49 de ani, a avut o carieră vastă, atât în cinematografie, cât şi în televiziune, interpretând roluri diverse, de la jucător de hochei de succes, supravieţuitor al apocalipsei şi astronaut, până la cel de tată al lui Carol Danvers în „Captain Marvel” (2019) sau în serialul Star Trek. ”, a amintit familia sa în comunicat.

Cât de gravă este boala de care suferea Kenneth Mitchell

Mitchell a fost diagnosticat cu ALS în 2018. El a vorbit despre diagnostic într-un interviu din 2020 pentru People, unde a spus că ,,în momentul în care ne-au spus că este [ALS], a fost ca și cum aș fi fost în propriul meu film. Așa m-am simțit, ca și cum m-aș fi uitat la acea scenă în care cuiva i se spune că are o boală terminală. A fost doar o neîncredere totală, un șoc.”.

Scleroza laterală amiotrofică este o boală a sistemului nervos care afectează neuronii şi măduva spinării, provocând pierderea controlului muscular, simptomele agravându-se în timp. Boala este mai frecventă în rândul bărbaţilor, cu simptome care se declanşează cu puţin înainte de vârsta de 65 de ani, cu toate că au existat cazuri în care s-a manifestat între 20 şi 30 de ani.

Actorul a fost recunoscător „pentru dragostea enormă şi sprijinul nesfârşit pe care le-a primit din partea comunităţii sale de-a lungul acestei călătorii, pentru rezistenţa şi puterea de care au dat dovadă soţia, familia şi prietenii săi extraordinari”, după cum a declarat familia acestuia.

Cine este soția celebrului actor. Aceasta a rămas alături de el până în ultima clipă

Mitchell și-a întâlnit soția, actrița din 10 Things I Hate About You, Susan May Pratt, pe platourile de filmare din 2001 ale emisiunii Showtime’s Charms for the Easy Life. Au jucat interese amoroase. Prima scenă pe care au filmat-o a fost sărutul personajelor lor, iar scânteile au zburat pe ecran și în viața reală. S-au căsătorit în mai 2006 și au doi copii, Lilah și Kallum.

Pentru soția și familia lui, Mitchell a fost un erou, care, mai ales după aflarea bolii de care a suferit, și-a dedicat o parte din viață celor bolnavi ca și el:

,,Kenneth a fost un om darnic, un ascultător, un sentimental și un excelent observator al împrejurimilor sale. Una dintre cele mai îndrăgite calități ale sale ca prieten este că lui Kenny îi plăcea să-i privească pe alții strălucind. El a fost un dirijor al conectării prietenilor împreună și s-a bucurat din plin să provoace fericirea celor din jur… Și îi plăcea să râdă. Îi plăcea foarte mult să râdă.”, a concluzionat familia actorului.

