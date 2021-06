Moartea avocatei de 26 de ani din Iași, care a căzut de la etajul 6, a fost înregistrată! Un grec a devenit omul cheie în anchetă

Apar noi detalii în cazul morții Monicăi Cioată, tânăra avocat din Iași care a căzut de la etajul al șaselea. A fost înregistrată toată scena teribilă! Este vorba despre o cameră de luat vederi instalată la apartamentul de la etajul 5 al blocului, care era orientată spre parcare. Nu este, însă, singura care ar fi înregistrat căderea în gol a femeii de 26 de ani. O alta, ce aparține unei societăți, a fost orientată spre locul în care Monica s-a izbit de pământ și a murit.

Un cetățean grec pare să fie personaj-cheie, el locuind la etajul al 5 al blocului din zona Târgu Cucu, acolo unde a avut loc tragedia. Pe unul dintre geamurile apartamentului are montată o cameră de supraveghere, care ar fi filmat momentul când tânăra avocată cade. „Acolo stă un domn, este grec. Nu stă tot timpul la Iași, acum este în Grecia. Fiind mai mult plecat, el a instalat o cameră de supraveghere spre parcare. Cred că a înregistrat momentul în care a căzut fata. Am încercat să-l sun, dar numărul de telefon de România este închis”, a povestit un vecin, pentru bzi.ro.

Nu este însă singura cameră de luat vederi din acea zonă și care ar fi surprins momentul tragediei. (CITEȘTE ȘI: CRIMĂ SAU SINUCIDERE? O AVOCATĂ DIN IAȘI A MURIT, DUPĂ CE A CĂZUT, DEZBRĂCATĂ, DE LA ETAJUL 6)

Moartea avocatei de 26 de ani din Iași, care a căzut de la etajul 6, a fost înregistrată!

Până acum nu a fost exclusă varianta unei sinucideri, dar nici cea a unei potențiale crime. Surse din anchetă au precizat că au fost audiate mai multe persoane, inclusiv iubitul tinerei avocate. Marți, Monica Cioată a fost condusă pe ultimul drum, la Târgu Frumos. (NU RATA: APAR DETALII DESPRE TRAGEDIA DE LA IAȘI! AVOCATA DE 26 DE ANI CARE A CĂZUT DE LA ETAJUL 6 AFLASE RECENT CĂ E ÎNSĂRCINATĂ?)

Ce spunea un vecin a doua zi după tragedie. „Din câte știu eu, proprietarul apartamentului s-a mutat cu tânăra asta de vreo 3 luni. Noaptea trecută, pe la 3:30, am auzit gălăgie, o ceartă. La scurt timp am auzit o bufnitură și un urlet de femeie care a durat câteva secunde, apoi s-a făcut o liniște totală. Știți, pe la noi, pe la bloc, mai vin tot felul de boschetari și se mai ceartă, am crezut că ei erau pe acolo, pe jos. Când am ieșit la balcon și m-am uitat, am văzut o femeie întinsă pe asfalt. Prima mea impresie a fost că era un manechin din plastic, nici nu mi-am dat seama că e o femeie în carne și oase acolo”, a spus acesta.