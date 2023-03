Moartea care l-a adus pe Alex Bogdan în pragul disperării: „Din păcate, s-a stins și m-am gândit că nu trebuie să mă opresc”

Alex Bogdan a devenit cunoscut, în urmă cu mulți ani, după ce a făcut parte din serialul „Mondenii”, de pe Prima TV. Au urmat, apoi mai multe emisiuni la care a participat, printre care „Masked Singer” și „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Cu toate că actorul a afișat mereu zâmbetul pe buze și i-a încântat pe toți cu talentul său, nimeni nu a știu drama prin care a trecut Alex Bogdan. Actorul a fost la un pas de a-și lua o pauză de la cariera în divertisment.

Alex Bogdan este în prezent, un actor apreciat și îndrăgit de publicul larg, datorită perseverenței sale în lumea teatrului și cinematografiei. Cu toate acestea, la un moment dat actorul a fost profund marcat de pierderea uneia dintre cele mai dragi ființe din viața lui. Acela a fost momentul în care a crezut că nu mai poate face față la nimic și că e cazul să se oprească din tot ceea ce avea de făcut.

Tot aceea era și perioada care avea să-i aducă noi proiecte și să-i deschidă noi orizonturi, însă avea de gând să renunțe, tocmai pentru a crezut că nu va putea să reziste din punct de vedere psihic.

Alex Bogdan, despre cea mai grea perioadă din viața lui: „Lucrurile erau destul de complicate”

Actorul și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai greu episod din viața lui: moartea mamei sale. O perioadă care l-a maturizat și în care a încercat să-și mascheze suferința și să-și vadă de ceea ce avea de făcut, pentru că știa că mamei sale i-ar fi plăcut ca el să nu se plafoneze și să-și ducă la bun sfârșit toată treaba.

„Am vrut să renunț la proiect la un moment dat pentru că treceam printr-o perioadă nasoală cu mama. Lucrurile erau destul de complicate așa și am zis că nu pot psihic să mă bag într-un show care mi-ar lua toată energia. Din păcate, mama a și murit după aceea și m-am gândit cumva că n-ar trebui să mă opresc să fac chestii, ar trebui să-mi fac meseria mai departe, ei i-ar fi plăcut, și am luat decizia să mă bag până la urmă în show. Mi-a fost greu așa psihic pentru că era fix în perioada aia, dar cred că faptul că am avut treabă, că am venit în fiecare zi la „muncă”, la emisiunea asta care este o forță de energie, de nebunie totală, m-a ajutat să trec peste cumva. Bine nu treci niciodată peste, dar m-a ajutat”, a povestit Alex Bogdan pentru EVZ.

