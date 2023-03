Alex Bogdan, viciul care i-a măcinat viața! A rămas fără apartament, fără bani și fără nimeni lângă el: „E boală ascunsă. Tu mori pe interior” 

Alex Bogdan este acum un om echilibrat și fericit, însă vreme de mulți ani acesta a fost măcinat de unul dintre cele mai grele vicii. Actorul a fost dependent de jocurile de noroc și a pierdut tot din cauza acestora. A aruncat pe fereastră sume mari de bani și timp de ani de zile singurulu lui scop era să joace. Viciul i-a distrus viața și doar iubirea l-a repus pe calea cea bună.

Invitat în cadrul podcast-ului realizat de Radu Țibulcă, Alex Bogdan a dezvăluit faptul că a fost dependent de jocurile de noroc. La vârsta de 22 de ani, actorul a pășit pentru prima dată într-un cazinou, iar timp de nouă ani singurul lui obiectiv erau jocurile de noroc. Toți banii pe care îi făcea îi băga în dependența sa și cu greu a reușit să scape.

În toți anii în care a stat numai în cazinou, Alex Bogdan a pierdut mulți bani, aproximativ 150.000 de euro. Imediat ce lua salariu, Alex Bogdan fugea către cazinou și se întorcea cu mâna goală acasă, după doar câteva ore.

„Eu am pățit ce a pățit și Augustin Viziru. E o boală… Am fost dependent de jocurile de noroc. Rău! Ești într-un punct în care cazi şi te prinde pentru că eşti o fire vicioasă, m-a prins chestia aia şi am avut 9 ani în care am fost rău. Am pierdut cumulat 150.000 de euro. Apartamentul. Mi-a ținut mama mea evidența.

Când am avut curajul să îi spun mamei și ea fiind contabilă a pus cap la cap și mi-a zis cât am pierdut. E una dintre cele mai nasoale boli, care nu ține cont de apartenența socială. Cunosc foarte mult colegi care fac asta. Eu am fost 10 ani singur. Eu tot timpul am avut nevoie de iubire și stabilitate, lucruri pe care nu le-am găsit, pentru sunt dificil. M-a prins”, a declarat Alex Bogdan.

„Pierdeam toți banii”

Alex Bogdan s-a confruntat timp de nouă ani cu această dependență. A ajuns în punctul în care nu avea ce să mănânce pentru că toți banii îi pierdea la cazinou. Așa au început și datoriile și deși în fiecare lună își promitea că nu o să se mai joace, atunci când făcea rost de bani pașii i se îndreptau tot spre cazinou.

Alex Bogdan a scăpat de dependența sa în momentul în care a întâlnit dragostea. Iubita lui a reușit să îl facă să renunțe, iar de atunci viața e mult mai senină pentru actor.

„Făceam 5.000 de euro pe lună. Bani, frate! Și stăteam și la cămin. Făceam «Mondenii», «Cronica Cârcotaşilor», emisiunea «Fii pe fază», adică acumulam. Când îmi intrau banii, că acumulam vreo 5.000 de euro, pe data de 4 a lunii, următorul lucru era să merg în cazinou cu toți banii și îi pierdeam pe toți. De pe data de 5, a doua zi, eu trebuia să trăiesc până pe data de 4, a doua lună, fără nimic.

Într-o seară am ajuns de la cazino, fără nimic, am spart geamul, am luat monezi de 50 de bani şi am adunat 2 lei şi m-am dus şi mi-am luat două ouă pe care le-am făcut la tigaie să le mănânc. După aceea intervine procesul de «Dă-mi și mie 50 de lei». E boală ascunsă. Tu mori pe interior. Nu ai viață socială, pentru că nu ai cu ce să plătești o masă. Pierdeam pe lună 5.000 de euro. Pleci de acolo și zici că niciodată nu mai bagi bani”, a mai spus Alex Bogdan.

