Mocnește un mega-scandal între frații Dolănescu: Dragoș, declarații fără precedent la adresa lui Ionuț ”Nu duce spre neamul lui tata! Doar Maria Ciobanu știe ce a făcut…”

Aflat în Costa Rica, acolo unde trăiește alături de mama și familia sa, Dragos Dolănescu aruncă bomba în acest început de an. Fiul regretatului Ion Dolănescu are suspiciuni privindu-l pe fratele său vitreg Ionuț, nimeni altul decât fiul Mariei Ciobanu. Politicianul spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că acesta nu are trăsături fizice asemănătoare neamului marelui artist.

Dragoș și Ionuț Dolănescu s-au războit în instanță ani buni, pentru averea tatălui lor, nimeni altul decât marele artist ce a fost Ion Dolănescu. Chiar dacă lupta din tribunale s-a terminat de ceva timp, iar sentința a rămas definitivă, între cei doi nu mai există nicio cale de împăcare.

Dragoș Dolănescu a spus acest lucru, fără ezitare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Îi doresc multă sănătate. Și dacă ar face el pasul, nu ne vom împăca niciodată”, a precizat politicianul stabilit în Costa Rica.

„Nu duce deloc spre neamul lui tata”

Mai mult, acesta aruncă bomba la acest început de an. Fiul regretatului Ion Dolănescu are suspiciuni privindu-l pe fratele său vitreg Ionuț, nimeni altul decât fiul Mariei Ciobanu. Politicianul spune că acesta nu are trăsături fizice asemănătoare neamului marelui artist.

„A pus monopol pe numele Dolănescu, deși, dacă ne uităm bine, el nu duce deloc spre neamul lui tata. Toți aveau tenul deschis, eu am ochii albaștri, ca ai bunicăi. El e mai măsliniu, cu tenul închis. Doar Maria Ciobanu știe de ce”, a adăugat acesta.

CITEȘTE ȘI: MOMENTE DELICATE PENTRU IONUȚ DOLĂNESCU. UNCHIUL LUI, FRATELE LUI ION DOLĂNESCU, A FOST OPERAT PE CREIER

„Am tot așteptat…”

Politicianul este în același timp indignat de faptul că Ionuț Dolănescu nu s-a ținut de cuvânt în ceea ce privește casa memorială, despre care a spus că va fi transformată în muzeu. Dragoș a precizat și că n-ar mai putea călca niciodată în locuința din Caimatei, acolo unde nu mai există nimic din stilul tatălui său:

„Au trecut 15 ani și am tot așteptat să văd în casa din Caimatei că se face muzeul Ion Dolănescu, așa cum a zis. De aceea tot ce era al lui tata, costume, trofee, totul a rămas la el. Eu nu am luat nimic. Eu am crezut ce a spus…

Tata îmi dedicase o melodie, care făcuse milioane de viziualizări. A avut grijă să o dea jos, să i se piardă urma. În plus, la fiecare material despre tata, dictează ca numele meu sa nu fie pomenit. Iar mereu când vrea să promoveze ceva, deschide un nou scandal despre mine”.

NU RATA: CĂSĂTORIA DINTRE ION DOLĂNESCU ȘI MARIA CIOBANU A FOST O MARE MINCIUNĂ! CINE A FOST SINGURA NEVASTĂ A CELEBRULUI CÂNTĂREȚ DE MUZICĂ POPULARĂ

Dat în judecată de vecini

În urma partajului făcut de instanță, Dragos Dolănescu a rămas cu mai multe terenuri, răspândite în diverse colțuri ale țării, dar și cu casa din Sinaia.

„Nu am vândut nimic din averea de la tata. Din casa de la Sinaia aș vrea să fac o pensiune, dar asta ar însemna să am timp să stau în țară.

Am fost dat în judecată pentru niște terenuri de către niște vecini. Oricum, e vorba de o valoare mică, de vreo 6.000 de euro”, ne-a mai spus acesta.

Motivul pentru care a refuzat să candideze la primărie

Altfel, fiul lui Dolănescu nu ne-a ascuns motivul pentru care a refuzat să candideze pentru un post de primar, la alegerile ce au loc în februarie, în Costa Rica:

„Mi s a propus din partea mai multor partide din Costa Rica să candidez pentru o funcție de primar, dar am refuzat. Nu vreau să-mi sacrific familia. Asta ar fi însemnat timp petrecut fără ei”.

După patru ani, Dragoș urmează să revină în România, întrucât trebuie să-și reînnoiască și niște acte.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.