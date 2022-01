Modul incredibil prin care o femeie a aflat că iubitul o înșală! ”El nu a realizat că...”

O femeie a descoperit, cu ajutorul unei tinere care deține o firmă de bijuterii, că partenerul său de viață o înșală. Povestea femeii înșelate a devenit virală pe rețelele de socializare.

Ar fi trebuit să trăiască o frumoasă poveste de dragoste, dar, într-un final, s-a ales cu un șoc imens. Povestea unei tinere a devenit virală pe platforma TikTok, după ce Liv Portio, o femeie care deține o firmă de bijuterii, a primit un mesaj din partea acesteia și prin care explică faptul că ar putea exista o confuzie, după ce primise un e-mail de confirmare asupra unei comenzi. Mesajul de confirmare conținea și produsul care fusese comandat, și anume un colier.

Vezi și ȘOCANT! CE A PUTUT SĂ ÎI FACĂ UN ROMÂN GELOS FOSTEI IUBITE. A FOST LA UN PAS DE MOARTE

A descoperit că iubitul o înșela

Liv Portio, cea care deține firma de bijuterii, a primit un e-mail din partea unei tinere, pe nume Ashley, prin care îi spune că nu a făcut nicio comandă și că s-ar fi produs o confuzie. Însă, atunci a descoperit faptul că iubitul i-a folosit cardul de credit pentru a plăti un colier, dar cadoul nu era nicidecum pentru ea, ci pentru… amantă.

În e-mail, tânăra a specificat: ”Bună, Liv. Am primit un e-mail și mi-au fost retrași bani de pe card. În e-mail scrie că am comandat câteva bijuterii, însă nu am făcut asta. Este trecută adresa iubitului meu, dar el susține că nu a comandat nimic. Numele care apare pe colier nu este al meu. Ajută-mă, te rog. Ashley”, potrivit The Mirror.

Numele care apare inscripționat pe colier este ”Diamond”. Liv Portio a spus pe Tik Tok: ”Iubitul ei i-a utilizat cardul de credit pentru a cumpăra aceste bijuterii. Și sunt trimise către adresa lui. Dar numele fetei este Ashley. El nu a realizat că ea (n.r. iubita inițială) a primit un e-mail de confirmare. Și-a cumpărat și el o brățară cu numele lui inscripționat”.

Vezi și GELOZIE PLĂTITĂ SCUMP! A VRUT SĂ AFLE DACĂ SOȚIA ÎL ÎNȘEALĂ, DAR A AJUNS SĂ FIE CONDAMNAT. BĂRBATUL I-A MONTAT UN DISPOZITIV DE ASCULTARE PARTENEREI

Cum a ales să se „răzbune”, după ce a aflat că iubitul este infidel

Povestea de dragoste, însă, nu are un final fericit. Tânăra a decis să păstreze legătura cu Liv Portio, iar pentru a „încununa” o despărțire pe care fostul iubit să nu o uite vreodată, i-a făcut și ea, la rândul ei, un cadou. Astfel că, Ashley a ales să efectueze o comandă cu un colier. A ales să inscripționeze atât numele ei pe bijuterie, cât și numele celeilalte fete și, apoi, să îi trimită ”cadoul” la domiciliu.

Sursă foto: Pixabay