Modul supranatural prin care o femeie a reușit să câștige la loto. A povestit toată experiența și a luat un milion de dolari

O femeie din Altona, o suburbie a orașului Melbourne din Australia, a fost norocoasa câştigătoare a unui premiu de un milion de dolari la loterie. Femeia a povestit într-un interviu cum a reuşit să ghicească numerele!

Potrivit site-ului oficial al loteriei australiene, trei femei au reuşit să câştige premii de categoria I la extragerea „The Lott 4277”, din 10 și 12 aprilie. Acestea au plecat acasă cu o sumă uriaşă de bani, mai exact 1.006.109,05 dolari, fiecare.

După ce a aflat că este la un pas de a-şi schimba radical viaţa, una dintre câștigătoare a mărturisit că a avut un șoc la aflarea veștii. Iniţial, a crezut că este o greşeală, însă după ce a vorbit cu reprezentanţii loteriei a înţeles că totul este cât se poate de adevărat.

„Aproape că am leșinat când mi-am verificat contul!”, a povestit femeia după ce și-a confirmat câștigul, notează jurnaliștii de la Daily Mail.

„Am fost plecați, așa că nu mi-am verificat biletul. Apoi am văzut că am câștigat un milion de dolari și m-am gândit: «Nu! În nici un caz! E o greșeală». După ce am vorbit la Lotto Australia, am înțeles că totul e adevărat. Sunt atât de copleșită. Oh, Doamne!”, a mai adăugat aceasta.

Cum a reuşit femeia să ghicească numerele norocoase

După ce a revendicat premiul, femeia a fost întrebată cum a reuşit să descopere toate cele 6 numere norocoase. Se pare că, ea joacă mereu numerele respective, pe care le-a văzut într-un vis: „Mi-am amintit numerele când m-am trezit și le-am pus pe toate pe un bilet de loterie”.

Deocamdată australianca nu a decis ce va face cu banii, însă recunoaşte că viaţa ei, dar şi a familiei sale se va schimba radical: „Va face mult mai ușoară viața familiei mele”.

Biletul norocos a fost cumpărat prin intermediul site-ului oficial al loteriei australiene. Numerele câștigătoare au fost 32, 12, 6, 45, 36 și 2, iar numerele suplimentare au fost 10 și 39.

Ireal! Ce a făcut soția bărbatului, după ce acesta i-a ascuns că a câștigat la Loto

În anul 2021, Zhou, un bărbat din China, a câștigat la Loto marele premiu în valoare de 10 milioane de yuani, respectiv 1,23 milioane de dolari. Bărbatul a reușit să-și plătească toate taxele, și i-au rămas și bani de care să se bucure.

Din banii câștigați, acesta i-a oferit surorii sale suma de 2 milioane de yuani, dar se pare că s-a gândit şi la fosta lui parteneră pe care a ajutat-o să își cumpere un apartament, în valoare de 700.000 de yuani.

După doi ani de zile, actuala lui soţie a aflat de isprava bărbatului, dar și ce a făcut cu o parte din bani. Mânată de supărare, aceasta a decis să divorțeze de Zhou, însă nu înainte de a decide un lucru important. Femeia l-a dat în judecată, iar Tribunalul Wenzhou i-a aprobat cererea. Deoarece banii pe care i-a câștigat la Loto sunt considerați bun comun, bărbatul trebuie să-i ofere acesteia 60% din câștig.