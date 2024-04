Modul tulburător în care tatăl lui Sebi a aflat că fiul lui a murit în accidentul provocat de Vlad Pascu: ”Ne datorați 500 de lei”

Invitat în podcastul ”Fain și Simplu” – moderat de Mihai Morar – tatăl lui Sebi Olariu, tânărul ucis de Vlad Pascu în accidentul rutier de la 2 Mai, a vorbit despre modul tulburător în care a aflat că fiul lui nu mai este în viață. Apelul telefonic care i-a schimbat viața a venit din partea unei femei din Mangalia.

A trecut aproape un an de la accidentul de la 2 Mai. După ce a băut alcool și s-a drogat, Vlad Pascu s-a urcat la volanul mașinii sale și a condus pe străzile din stațiunea 2 Mai și Vama Veche. Sebi și Roberta și-au pierdut viața într-un accident cumplit – după ce șoferul a intrat în plin într-un grup de tineri. Invitat în podcastul moderat de Mihai Morar, Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, își strigă durerea și vorbește despre ziua în care a aflat că fiul lui a murit.

Cum a aflat Valentin Olariu că Sebi a murit în accidentul rutier provocat de Vlad Pascu

Cu doar câteva ore după tragedia de la 2 Mai, Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, se afla la serviciu în timpul pauzei de masă, la ora 10:30, atunci când a primit un telefon de la o persoană din Mangalia care lucra la pompe funebre și care l-a anunțat că Sebi a murit într-un accident rutier, iar trupul lui neînsuflețit a ajuns la morgă.

Inițial, părintele a crezut că este vorba despre o farsă, mai ales că știa sigur că fiul lui nu a plecat la mare cu mașina. Valentin Olariu a închis apelul telefonic și l-a sunat pe Sebi, însă nu i-a răspuns nimeni.

”În pauza de masă, la ora 10:30, am primit un telefon. Era o doamnă de la pompe funebre, mi-a spus: ”Domnul Olariu, sunt din 2 mai, am să vă dau o veste. Băiatul dumneavoastră a murit într-un accident”. Noi știind că băiatul nu a plecat cu mașina, știind că se mai fac farse, am închis imediat telefonul.(…) Accidentul a fost la 5:20. La 11 fără 20 m-a sunat doamna de la pompe funebre din Mangalia. Nimeni nu m-a sunat, doar doamna de la pompe funebre”, a spus tatăl lui Sebi.

Șocat și stăpânit de cele mai negre gânduri, tatăl lui Sebi și-a sunat soția și i-a povestit despre fiul lor. Îngrozită, femeia a spus că sigur este vorba despre o minciună. După ce a terminat de vorbit cu soția lui, primul instinct a fost să-l sune din nou pe Sebi. Telefonul suna, însă nu i-a răspuns nimeni. Părintele a aflat ulterior că telefonul suna și era în buzunarul băiatului, în borsetă. Și-a făcut curaj și a sunat-o din nou pe angajata de la pompe funebre – care i-a confirmat încă o dată că fiul lui a încetat din viață.

”Am sunat soția, i-am spus: ”Mihaela, m-a sunat cineva din Mangalia și mi-a zis că Sebi nu mai există. A murit într-un accident”. ”Ce ai, Vali?! Nu se poate așa ceva! Nu există. A mințit cineva”. Am închis cu ea, ea i-a sunat pe prietenii lui Sebi, nu i-a răspuns niciunul. Eu mi-am făcut curaj și am mai sunat o dată pe doamna de la pompe funebre. Mi-a zis: ”Da, domnul Olariu. Credeam că v-au sunat cei de la Poliție. Noi suntem de la pompe funebre, l-am ridicat pe băiatul dumneavoastră de pe șosea și ne datorați 5 milioane (n.r. 500 de lei)”, a povestit tatăl lui Sebi, cu lacrimi în ochi, în cadrul podcast-ului „Fain și simplu”, moderat de Mihai Morar.