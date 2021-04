Moldovenii bifează prima victorie împotriva ilfovenilor: „Felicitări FC Bootșani!”

FC Botoşani a învins-o pe Academica Clinceni cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.

Ambele goluri ale moldovenilor au fost reuşite de Realdo Fili (min. 39, 65) în timp ce reuşita de onoare a ilfovenilor a fost semnată de Raul Rusescu (min. 56 – penalty).

„Pe locul patru în Liga1 nu e ușor, chiar și conjunctural. Un meci frumos, am fost mai buni decât Clinceni și îi felicit pe Marius și pe echipă. Jucăm fotbal, nu suntem întâmplător în play-off. Felicitări FC Botoșani. Fili este un jucător important, trebuie încredere. Ăsta este meritul lui Croitoru. Toți jucătorii aduși de el, toți aveau ceva special. O să-l vedeți pe Camara. Vă rog să vă uitați la Camara peste șase luni. O să vedeți cine e Camara. Are viteză, are ceva special. Fili a dat două goluri dar a făcut echipa acolo, a adus mingea la poartă, a fost un joc colectiv frumos. Dacă avem o ofertă bună pentru Andrei Chindriș, vine Racovițan. Un copil excepțional. Mai căutăm un vârf de atac bun”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor.

Pentru FC Botoşani a fost prima victorie din play-off, în timp ce pentru Academica al treilea eşec consecutiv din „top 6”.

Rezultate etapa a 3-a play-off Liga 1

CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2

FC Botoșani – Academica Clinceni 2-1

FCSB – Sepsi OSK 1-2

Clasamentul play-off-ului Ligii 1:

1 FCSB – 39 pct.*

2 CFR Cluj – 38 pct.

3 Universitatea Craiova – 34 pct.

4 Sepsi OSK – 27 pct.*

5 FC Botoșani – 25 pct

6 Academica Clinceni – 22 pct.

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte