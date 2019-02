Moldovenii decimați înaintea duelului pentru play-off cu ardelenii!

Poli Iași va primi astăzi de la ora 18:30 vizita formației Gaz Metan Mediaș într-un meci contând pentru etapa a XXIII-a a Ligii I.

Misiunea echipei pregătite de Flavius Stoican de a-și lua revanșa în fața ardelenilor după înfrângerea suferită în tur, poate fi îngreunată de absenele de marcă din tabăra moldovenilor. Aceștia nu vor conta pe Qaka, suspendat pentru cumul de cartonaşe, şi nici pe stoperul Florin Gardoş, care a suferit o fractură de piramidă nazală în partida cu Dinamo.

De asemenea, fundaşul dreapta spaniol Adrian Gallego a suferit o entorsă, iar prezenţa sa pe teren este incertă la această oră. În schimb, Poli va conta pe stoperul Mihalache, suspendat în meciul din „Ştefan cel Mare”.

„Qaka este suspendat, iar Gardoş are fractură de piramidă nazală. A plecat la Bucureşti pentru a i se lua mulajul feţei. E greu de crezut că poate fi pe teren. Gallego are entorsă, medicii i-au spus să stea câteva zile, dar eu sper ca la ora partidei să fie apt. Intră Mihalache, iar eu sper să mă pot baza şi pe Semedo, dacă îi va sosi cartea verde. În ceea ce-l priveşte pe atacantul Boris Garros, are probleme cu pregătirea fizică, dar eu sper să reziste 60 de minute. Chiar și așa, avem de luat o revanşă în faţa Gazului, după ce am pierdut în meciul tur în minutul 94, pe o greşeală de arbitraj. Vreau să ne luăm revanşa”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Poli Iași.

Înaintea duelului de astăzi, Poli Iași este pe locul 11 cu 28 de puncte în timp ce Gaz Metan Mediaș este pe locul 9 cu 29 de puncte.

Partida Poli Iași- Gaz Metan Mediaș va avea loc astăzi de la ora 18:30 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.