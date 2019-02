Moldovenii își fac curaj înaintea duelului cu liderul Ligii I: „Putem profita de problemele pe care le are CFR Cluj!”

Optimismul este cuvântul de ordine în Copou după cele două victorii pe care Poli Iași le-a obținut în Liga I cu Gaz Metan Mediaș și Viitorul Constanța, rezultate care i-au menținut pe moldoveni în lupta pentru play-off, înaintea jocului din runda a XXV-a cu CFR Cluj.

Aflați la doar un punct de FC Botoșani, formație clasată pe locul 6, ultimul care asigurăă prezența în play-off, elevii lui Flavius Stoican mai au de jucat pe acest final de sezon regular cu CFR Cluj şi FC Hermannstadt, formații care nu au cunsocut încă gustul victoriei în 2019.

Cosmin Frăsinescu, unul din liderii vestiarului din Copou s-a arătat optimist înaintea meciului de sâmbătă, cu ardelenii ți a spus că Poli poate obține cele trei puncte în acest duel.

„Suntem conştienţi că CFR are o echipă foarte bună, este campioana en-titre, au jucători de o calitate extraordinară. Acum, însă au probleme. Şi la club şi la echipă. Sunt frustraţi, nu au reuşit nicio victorie în acest început de an. Putem profita de acest lucru. Contează foarte mult şi starea noastră de spirit, atitudinea pe care o vom avea, replica pe care o vom da. Suntem optimişti, mai ales că atmosfera este foarte bună. Am legat două victorii, am depăşit rapid duşul rece din meciul cu Dinamo. Planul e să câştigăm ambele meciuri rămase. E posibil însă să ajungem în play-off şi cu patru puncte, printr-o conjunctură. Putem să ne calificăm şi cu 38 de puncte. Anul trecut nu am fost niciodată pe locul 6, unde am urcat, cu şansă, după ultima etapă. Nici anul acesta nu am fost până acum în primele şase, poate se repetă ceea ce s-a întâmplat anul trecut”, a declarat Cosmin Frăsinescu.

Duelul dintre Poli Iași și CFR Cluj, meci contând pentru runda a XXV-a a Ligii I va avea loc sâmbătă, 23 februarie de la ora 20:00.