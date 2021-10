Moldovenii țintesc victoria la Miercurea Ciuc: „Avem de recuperat punctele pierdute în etapa trecută!”

Costel Enache, antreorul principal al formației Poli Iași, a declarat în perspectiva jocului pe care elevii săi îl vor susține astăzi de la ora 17:30 în deschiderea rundei a X-a a Ligii secunde la Miercurea Ciuc, că nu ia în calcul decât un rezultat pozitiv.

„Avem de recuperat punctele pierdute în etapa trecută şi cred că suntem pregătiţi să facem lucrul acesta. Nu am făcut un joc rău cu Metaloglobus, însă am fost naivi şi nu ne-am atins obiectivul deoarece nu am găsit ultima pasă şi finalizarea. Deşi îmi doream mai mult de la această pauză, am fost mulţumit de cum am lucrat în cele zece zile dintre cele două meciuri, am mai reglat din organizarea tactică, am mai recuperat din jucători. Ne aşteaptă un meci greu, cu un adversar motivat, care acceptă şi provoacă duelurile, foarte reactiv. Va fi un joc de muncă, de luptă, cu o echipă care doar a început prost campionatul, pentru că are forţă”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al formației Poli Iași.

Cele două formații au dezamăgit în această primă parte a Ligii secunde. Considerați la startul campionatului printre pretendentele la promovare, atât harghitenii cât și moldovenii au alternat evoluțiile și rezultatele bune cu unele dezamăgitoare, fiind departe de așteptările propriilor fani. Gazdele abordează duelul de pe locul 14 cu 9 puncte, „alb-albaștrii” fiind pe locul 9 cu 12 puncte, la cinci lungimi de locul 6 ocupat de FC Buzău, ultimul care asigură prezența în play-off. De notat ar fi că niciuna dintre cele două combatante care se vor duela pe „Municipalul” din Miercurea Ciuc, nu a înregistrat nicio remiză în acest campionat.