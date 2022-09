Moment dificil pentru Rona Hartner. Artista nu a trecut nici acum peste moartea tatălui ei: ”Despărțirea de tata a fost cruntă”

Rona Hartner și-a deschis sufletul și a vorbit despre, poate, cel mai greu episod din viața ei. Artista a făcut declarații tulburătoare despre despărțirea de tatăl ei.

În cadrul unui interviu, Rona Hartner a vorbti despre un moment delicat din copilărie. Părinții artistei au fost nevoiți să divorțeze, moment în care a interveni despărțirea de tatăl ei.

Rona Hartner nu a trecut nici acum peste moartea tatălui ei

Artista a mărturisit faptul că a crescut într-o atmosferă relaxată, însă certurile și scandalurile nu au lipsit.

„Despărțirea de tată a fost cruntă. Deci a fost grav pentru că, la un moment dat, părinții au divorțat și tata a trebuit să fie într-o garsonieră singur.

Au divorțat pentru că fiind o familie foarte pasionată și care nu și-a trăit visele, fiind obligați de comuniști să se ocupe de trei copii și și-au părăsit toate visele lor și toată chestia asta a refulat.

Vezi și: ANDREEA BĂLAN VREA SĂ-I IA FETIŢELE LUI GEORGE BURCEA: „VOI LUPTA PENTRU BINELE LOR”

Noi am trăit într-o ambianță și festivă, dar am trăit și multe scandaluri din suferința aia de a nu reuși.(…) La un moment dat era greu și se mai certau și erau mai agresivi și a trebuit ca tata să se îndepărteze de noi ca să fim în siguranță.

Eu cred că ei au fost în depresie toată viața după ce nu au putut să-și realizeze visele din cauza contextului.”, a povestit Rona Hartner, pentru theXclusive.

Rona Hartner: ”Eu i-am închis ochii”

Ce nu avea să știe artista era faptul că adevărata despărțire urma să se producă după mulți ani. Cu durere în glas, Rona Hartner a vorbit despre ziua pe care nu o va uita niciodată, ziua în care tatăl ei a murit.

Rona Hartner și-a adus aminte momentul în care a revenit în România pentru a-și vedea părintele, însă pentru ultima dată.

„Am venit din Franța pentru că eu mă ocupam de totul, a așteptat-o pe sora mea să vină din Canada. Era la un centru paliativ din București și a așteptat să vină, a făcut un semn și am luat-o pe sora mea care era obosită, am pus-o în genunchi și am făcut „Rozariul milostivirii” pe care, dacă îl faci, persoana respectivă ajunge direct în rai.(…)

Vezi și: CARMEN HARRA DEZVĂLUIE CĂ CIFRA SUB CARE TE-AI NĂSCUT ÎȚI DETERMINĂ DURATA VIEȚII. „EU ÎMI ȘTIU DATA MORȚII ȘI…”

Noi am fost la terasă, la masa unde el desenase ultimul său tablou, la masa aia ne-am așezat si soră-mea în loc să comande mici și bere și eu la fel, ne-a bufnit plânsul și în momentul acela am simțit că noi am plecat și am început să plângem amândouă și ne-am întors la el și eu i-am închis ochii”, a mai povestit Rona Hartner.