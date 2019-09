Momente de coșmar pentru mama Antoniei: “Era leşinată, o găseam lângă pat, nu ştiam dacă va trăi până a doua zi!”

Denise Iacobescu, mama Antoniei, este mare iubitoare de animale. Are o cățelușă, Daisy, rasa Yorkshire Terrier, pe care a primit-o cadou chiar de la fiica ei. Patrupedul a trecut, însă, prin momente delicate în urmă cu mai mulți ani, iar părintele cântăreței s-a temut că prietenul de suflet va înceta din viață.

“Sunt foarte sensibili când se nasc. Au glicemia scăzută şi trebuie să ai grijă de ei. M-am întâlnit cu multe persoane care au zis: Am avut şi eu şi mi-au murit. Pentru că nu au ştiut. Le scade glicemia. A mea era să moară, în două săptămâni am zis că nu mai scapă. Tot timpul pe perfuzii… Dimineaţa era leşinată, o găseam lângă pat, dormeam cu stres, Doamne, dacă mai trăieşte mâine… Luam cu seriga, îi băgam apă cu miere, de mâncat nu prea voia să mănânce şi îi băgam eu mâncare pasată cu degeţelul. O duceam, îi făcea perfuzii şi după două săptămâni nu am mai recunoscut-o, şi-a revenit”, a spus Denise Iacobescu la un post de televiziune.

“Eu aveam baia în camera mea, nu era separată, pe hol şi am lăsat uşa deschisă. În mijlocul nopţii, era beznă, întuneric, eu îmi trag toate draperiile ca să pot dormi mai bine, să nu intre lumina, Şi, la un moment dat, ea dormea la mine în poală, pe picioarele mele, s-a ridicat, a început să mârâie, urmărea efectiv pe cineva în cameră. Nu era la geam, nu era nimic. Şi mârâia şi se uita. După care, s-a dat jos, s-a dus în pragul uşii de la baie şi lătra, dar se dădea în spate, nu intra în baie”, a mai povestit Denise Iacobescu.