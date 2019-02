Momente dificile pentru Jojo: ”Am petrecut ultimele 48 de ore în spital”

Jojo a avut parte de momente mai puțin plăcute în ultimele două zile, motiv pentru care interacțiunea cu fanii s-a desfășurat mult mai greu decât de obicei. E drept că Jojo ține foarte mult să păstreze o legătură strânsă cu toți cei care o apreciază, însă sunt momente în viață când totul cade în plan secund. Jojo a fost obligată să petreacă două zile în spital, alături de bunica ei care nu s-a simțit foarte bine.

Jojo a dorit, de la bun început, să mulțumescă tuturor fanilor pentru mesajele pe care i le-au trimis. Apoi a dezvăluit de ce nu a răspuns mesajelor cu rapiditatea caracteristică. Problemele sănătate ale bunicii au înpiedicat-o să poată interacționa online, însă important este că mesajul final al vedetei este unul optimist.

„Dragilor vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele impresionante pe care mi le-ați trimis după cursa pentru ultima șansă de la @asiaexpressromania. Am început să răspund la ele și va rog să nu va supărați că nu am răspuns mai curând, însă am avut două zile mai grele cu niște probleme mai delicate de sănătate în familie, cu bunica mea. Așadar am petrecut ultimele 48 de ore mai mult la spital și de aceea a intervenit lipsa de interacțiune. Însă credința e mare și eu sunt foarte curajoasă și la fel și bunica mea, și nu mă las așa de ușor. Și chiar dacă viața nu îmi oferă mereu motive pentru a zâmbi, le caut eu pentru că eu cred că merită să ne hrănim bucuria de a trăi în fiecare zi. Bunica mea m-a crescut alături de părinții mei și m-a învățat atâtea lucruri și înseamnă totul pentru mine. Azi dimineață era însă mult mai bine. 🙏🏻”

Jojo: ”Am văzut multă suferință în ultimele două zile”

Jojo a fost impresionantă de tot ceea ce a văzut în spital. Foarte multă suferință și scene care au marcat-o. Dar, spune ea, există curaj, credință și compasiune.

”Ceea ce vreau să va transmit este că dincolo de toate lucrurile frumoase pe care le vedem unii despre alții în exterior, și mai ales pe canalele de socializare, suntem cu toții vulnerabili și de multe ori răniți. De aceea în fiecare zi trebuie să avem mai multă compasiune unii pentru ceilalți, și toleranță, și înțelegere, pentru că suntem diferiți dar de fapt suntem la fel. Am văzut multă suferință în ultimele două zile și vreau să spun doar că sunt alături sufletește de toți oamenii care trec prin clipe grele. Curaj, credință, compasiune și încredere în puterea mare a lui Dumnezeu. Dumnezeu e mare. Va îmbrățișez!”, a scris Jojo.

