Momente grele pentru Eric de Oliveira! Fotbalistul riscă să-i fie amputat piciorul. „Nu pot să fac nici măcar 50 de metri”

De câțiva ani, Eric de Oliveira trece prin cele mai grele momente din viața sa. Acesta a fost obligat de o afecțiune medicală să renunțe la fotbal, fapt ce l-a băgat în depresie. Situația fotbalistului nu s-a îmbunătăți, iar acesta riscă să ajungă la momentul critic în care piciorul să îi fie amputat.

Fotbalistul Eric de Oliveira a încântat de-a lungul timpului fanii fotbalului din România. Acesta a jucat pentru mai multe echipe din Liga 1 precum Gaz Metan Mediaș, Viitorul (actuala Farul), FC Voluntari și Pandurii Târgu Jiu. Însă totul s-a terminat pentru el în urmă cu trei ani, atunci când problemele de sănătate i-au încheiat cariera sportivă.

Mai exact, în anul 2020, Eric de Oliveira a primit cea mai grea veste din viața lui. Medicii i-au spus că are probleme serioase la picior și că nu va mai putea juca niciodată. Mai grav, acum fotbalistul nici măcar o plimbare scurtă nu poate să facă fără să se resimtă. Toate acestea l-au aruncat pe Eric de Oliveira într-o depresie grea.

„Toată lumea îl știe pe Eric zâmbitor, dar e greu să mai fiu Eric de acum ceva vreme. Am intrat într-o depresie din cauza modului în care m-am lăsat de fotbal. Am fost surprins… Mă așteptam să merg la doctor și apoi să revin la fotbal, însă n-a fost așa.

Un medic mi-a pus un stent la picior și din momentul ăla eu n-am mai putut să joc! A fost finalul. Acum, de exemplu, nu pot să fac nici măcar 50 de metri pentru că mă dor picioarele, se umflă. Când mi-am dat seama că nu voi mai putea juca fotbal am intrat în depresie! Nu mă așteptam atunci! Și așa am început să mă uit ca un disperat la fotbal, ceea ce până acum câțiva ani nu-mi plăcea absolut deloc. Eu nu mai urmărisem un meci de fotbal de nu mai știu când”, a declarat Eric de Oliveira, potrivit gsp.ro.

„Există posibilitatea să-mi fie amputat”

Deși problema la picior persistă deja de câțiva ani, se pare că medicii nu găsesc un diagnostic clar, cu atât mai puțin un tratament. Eric de Oliveira a ajuns la limita puterilor, iar o altă veste a venit ca un trăsnet pentru el. Dacă lucrurile nu se rezolvă există posibilitatea ca fostul fotbalist să se aleagă cu piciorul amputat.

„E ciudat că medicii nu știu, îmi spun doar că am o arteră înfundată. Mi-au desfundat-o de trei ori până acum. Apoi mi s-a spus că am tromboflebită, mi se îngroașă sângele și trebuie să iau anticoagulante. Din păcate nu văd rezultate, nicio îmbunătățire. «Du-te acolo, Eric!», «Mergi acolo, Eric!». Așa îmi spunea lumea. Am dat o grămadă de bani pe doctori. Plătește, plătește, plătește și eu sunt în starea asta tot mai rea! Am fost la un meci la Slobozia și brusc am simțit probleme și la piciorul drept… Trebuie să merg în străinătate la un control. Să vedem.

Dacă situația de la piciorul meu stâng se agravează în următoarea perioadă există posibilitatea să-mi fie amputat! E greu… Sunt în lumea mea și uneori cred că e mai bine să fiu singur. Merg înainte, încerc să nu mă plâng prea mult. Dumnezeu mi-a dat atâtea, iar dacă acesta este modul prin care trebuie să trec ca să revin, o să trec!”, a mai spus Eric de Oliveira.

