Momente grele pentru Flavia Mihășan. A doua sarcină i-a dat viața peste cap. „Eram singură”

Sinceră și asumată, Flavia Mihășan (39 de ani) a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mămică. Fosta asistentă de la Neața cu Răzvan și Dani s-a simțit copleșită de noul rol, a clacat emoțional, însă nu s-a dat bătută. Momentul critic a fost după a doua sarcină.

Fosta asistentă de la Neața cu Răzvan și Dani este mama a doi băieței mult iubiți și doriți, Carol (4 ani) și Tudor (2 ani). Rolul de mamă nu vine cu instrucțiuni, iar Flavia a avut ceva de furcă în noua postură, însă a rămas cu picioarele pe pământ și a fost conștientă că are nevoie de ajutor specializat.

Flavia Mihășan a suferit de depresie postnatală după a doua sarcină

Job-ul de mamă îi ocupă tot timpul din lume. Toată atenția îi este îndreptată către cei doi băieței, iar prioritățile și-au schimbat ordinea în viața ei. Până să ajungă maestră în gestionarea situațiilor critice, Flavia Mihășan s-a confruntat cu depresia postnatală, diagnostic des întâlnit în rândul proaspetelor mămici. S-a simțit copleșită de faptul că nu putea să se împartă între copilul cel mare și bebelușul nou-născut. A fost o perioadă în care s-a trezit singură cu doi copii, Marius Moldovan, tatăl celor mici, fiind prins cu o serie de proiecte profesionale.

„Am trecut prin această depresie post natală după a două sarcină. Mă simțeam copleșită de faptul că nu puteam să mă organizez între copilul meu mai mare care era tot mic (1 an și 11 luni) și bebelușul meu. El în fiecare seară, timp de 2 luni, a avut colici. Alăptam, nu mă odihneam suficient se pare, aveam și grijă de Carol într-o perioadă în care Marius avea filmări și eram singură cu amândoi. Am depășit momentul odihnindu-mă și, la un moment dat, făcând terapie„, a dezvăluit Flavia Mihășan pentru Unica.ro.

”Încerc să le setez limite”

Dacă ar fi să se caracterizeze, Flavia crede că este o mamă descurcăreață, iar intuiția este un aliat de bază în viața de zi cu zi. Învață zilnic lucruri importante de la copiii ei, însă, răbdarea este una dintre calitățile pe care le-a dobândit datorită lor. În același timp, coregrafa încearcă să le insufle celor mici principii și valori sănătoase.

„Ca mamă sunt un pic din toate. Am plecat pe drumul asta al maternității dorindu-mi foarte tare să fiu relaxată, să ofer libertate copiilor mei, dar până nu devii mama, real, n-ai cum să știi mare lucru. Așadar lucrez intuitiv (râde), încerc să am momente de conectare cu ei, suntem mereu împreună.

În același timp încerc să le setez și limite pe care încearcă să le depășească zilnic, și atunci nu mai sunt atât de calmă. Sunt doi băieți minunați, dar nu stau locului o clipă pentru că sunt extrem de curioși. Învăț zilnic de la ei. Ei doi sunt lecția mea, oglinda mea și mă ajută extrem de tare să cresc. Am învățat multe, însă în primul rând se pare că învăț răbdarea, ceea ce eu nu prea știam ce înseamnă. Și învăț într-adevăr ce înseamnă să iubești și despre capacitatea enormă pe care o am de a iubi”, a mai spus Flavia.

