Rudele Darianei Pâlcău sunt în stare de șoc! Ce mesaje au transmis după ce au aflat că a fost spulberată pe o trecere de pietoni

O româncă în vârstă de 20 de ani a fost ucisă pe o trecere de pietoni din Belgia. Familia fetei este în stare de șoc, iar prietenii o deplâng prin zeci de mesaje.

Dariana a murit pe o trecere de pietoni dintr-un cartier din Belgia, după ce a fost lovită în plin de o mașină condusă de un tânăr belgian de 19 ani și aruncată la zeci de metri distanță.

Pe pagina de Facebook a fetei curg zeci de mesaje de condoleanțe pentru familia îngenuncheată de durere.

„Dumnezeu s-o odihnească în pace!!!????? / Ai plecat prea departe în vacanță veșnică? Dumnezeu să te aibă în împărăția lui, înger frumos! / Dumnezeu să o odihnească în pace!„, sunt câteva dintre mesaje.

Criminalul Darianei susține că e nevinovat. Potrivit presei belgiene, Houssem-Eddine, tânărul de 19 ani care se afla la volanul mașinii implicată în tragicul accident nu ar avea remușcări pentru cele întâmplate.

„Am fost treaz, nu am băut, nu am fumat, nu am avut nimic special. M-am urcat la volan și am comis o greșeală, asta e. […] Sunt o victimă„, a spus tânărul.

Tânărului i-a fost suspendat permisul de conducere, iar dacă va fi găsit vinovat riscă să stea cinci ani în spatele gratiilor, scrie portalsm.ro.