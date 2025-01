Momentul în care Soarele va sta pe loc. Ziua în care va avea loc solstițiul de vară 2025

Luna ianuarie are cele mai sumbre zile din an, fiind întunecate și fără lumină naturală, în mare parte. Soarele apune în jurul orei 17:00 și răsare la ora 8:00, iar timp de 15 ore este „noapte”. Este și o perioadă grea, pentru că oamenii nu au parte de prea mult timp cu soarele pe cer. Apare și o veste bună: ziua începe să crească, pentru că se apropie solstițiul de vară, potrivit evz.ro. Când va fi cea mai lungă zi din an?

Zilele sunt mai scurte iarna, pentru că se întunecă mai devreme, iar mulți oameni devin depresivi din cauza acestui lucru. Abia așteaptă să vină vara, temperaturile mari, dar și ziua mai lungă. În luna ianuarie, soarele apune în jurul orei 17:00 și răsare la ora 8:00. Deci, 15 ore sunt fără lumină naturală.

Există o veste bună: durata zilei va începe să crească odată ce se apropie solstițiul de vară. Evenimentul astronomic va avea loc pe data de 21 iunie, la ora 5:42, scrie sursa citată. Atunci este și începutul verii astronomice.

Este cea mai lungă zi din an, când soarele va atinge cea mai înaltă poziție de pe cer. În acea zi vom avea lumină timp de 15 ore și 10 minute, iar întuneric va fi 8 ore și 50 de minute.

Ce reprezintă solstițiul de vară

Solstițiul de vară diferă de la o cultură la alta, însă majoritatea oamenilor au un mod special de a-l sărbători: prin festivaluri, ritualuri sau sărbători legate de religie ori fertilitate. Spre exemplu, în Suedia, este în mijlocul verii un eveniment uriaș, care este comparat cu Crăciunul, pentru că toată țara pune „stop” la toate activitățile. În unele zone, solstițiul de vară reprezintă începutul oficial al verii și, prin urmare, sfârșitul primăverii.

Solstițiul de vară este un moment important din an, încă din preistorie. Este celebrat în toată lumea, iar fiecare cultură are propriile obiceiuri. În Eruopa, solstițiul de vară era asociat cu mijlocul verii, fiind denumit chiar în acest mod. Chiar și-n zilele noastre, în anumite țări solstițiul de vară marchează începutul oficial al verii. Este un motiv de bucurie pentru persoanele care iubesc vara și căldura.