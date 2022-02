Momentul sfâșietor în care un tătic ucrainean își îmbrățișează fiica pentru ultima dată. El rămâne să lupte pentru țară

Ucraina este sub asesdiul armatei ruse, raidurile aeriene ale armatei ruse începând la primele ore ale dimineții. De teama războiului, mii de ucrainieni îți părăsesc casele, luând doar câteva lucruri importante cu ei.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase clipuri video cu momentele dramatice din țara vecină României, de la mămici cu copii în brațe care fug din calea raidurilor aeriene, pînă la tătici care se depart de familie, rămânând să lupte pentru țara lor.

Pe Twitter a fost publicat un video care arată adevărul trist și cumplit al războiului: un tată tânăr a trebuit să se despartă de fiica și de partenera sa. Fiica și soția sa se îndreptau către o zonă sigură, iar el rămâne în urmă pentru a-și sluji țara.

Tatăl ucrainean, care rămâne anonim, poate fi văzut cum se prăbușește de durere în timp ce își îmbrățișează fiica și așează o căciulă pe cap.

Fiica și mama se îndreaptă în lacrimi pe un autocar care se îndreaptă spre zona de siguranță, în timp ce tatăl continuă să plângă.

A father in Ukraine says goodbye to his kids as he sends them to safety. He is staying behind to fight for his country.

War hurts. War is heartbreaking ? ❤️‍? pic.twitter.com/F4TetXRDH4

