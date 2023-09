Mona Nicolici, cu ochii înlăcrimați când vine vorba despre prețul plătit pentru faimă: Fosta prezentatoare TV și-a pierdut căsnicia și…

Pe Mona Nicolici, invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, au năpădit-o emoțiile în momentul când în discuție a fost adus motivul pentru care căsnicia ei s-a destrămat. De altfel, pentru a vizualiza discuția integrală dintre fosta prezentatoare și directorul editorial al Grupului Gândul, vă puteți abona la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Distanțarea și frustrările și-au făcut loc între cei doi foști soți, iar după cum a menționat Mona Nicolici în cadrul interviului, este dificil pentru un bărbat să trăiască alături de o femeie care „poartă pe umeri” celebritatea.

„Pentru mine a fost ușor pentru că eu mi-am asumat asta ca parte din viața mea, însă pentru familia mea nu a fost „

Adrian Artene: Ce lux îți permiteai în acele momente?

Mona Nicolici: Nu știu să-ți răspund. N-am fost niciodată în zona aia. Eu m-am chinuit să-mi iau casă foarte mulți ani și nu aveam atât de mulți bani încât să pot să mă duc să-mi iau casă cu banii jos. Însă, nu mi-a fost rău. N-am avut un salariu mic în ultima perioadă. Era un salariu foarte bun pentru vremea aceea. Aveam mașina de la companie, deci nu trebuia să-mi cumpăr eu. Dar, apropo de faimă, nu știu cât de mult sau de puțin mă crede cineva, eu cred că de aia am rezistat atât de mult. Îmi spunea Mihaela Rădulescu, la un moment dat, „Bă, mă enervează cât ești de normală”. Nu înțelegeam de ce-mi spunea asta. Eu n-am făcut televiziune ca să fiu recunoscută pe stradă. E o corvoadă, nu e ceva ușor. Pentru mine a fost ușor pentru că eu mi-am asumat asta ca parte din viața mea, însă pentru familia mea nu a fost ușor. Și nu e ușor pentru niciun bărbat să trăiască lângă o femeie atât de cunoscută. Mă întrebau prietenele, când ieșeam și ne plimbam pe stradă și mă oprea lumea din metru în metru și stăteam de vorbă cu fiecare, cum pot?! Asta era atunci, acum nu se mai întâmplă așa. Mă obișnuisem să nu mă mai uit, însă nu mai simt presiunea asta din jurul meu, mă obișnuisem cu gândul că eu trebuie să fiu OK, un om normal, dar să mă comport astfel încât să nu aibă nimeni ce să-mi reproșeze. Asta apropo de faptul că nimeni nu-mi făcea PR atunci, dar aveam eu un instinct. Și numele mi l-am pus singură, că pe mine mă cheamă Monalisa și m-am dus la prima emisie și am zis „Mie, pe burtieră, îmi scrii Mona Nicolici”. Și așa am rămas. Mi s-a părut că este parte din viața mea, era ceva ce-mi asumasem. Nu mă deranja, dimpotrivă. Îmi plăcea să mă opresc să stau de vorbă cu oamenii de fiecare dată, indiferent de ce probleme aveau.

„Asta a creat distanțare și frustrări”

Adrian Artene: Dar această legătură, cu acest public al tău, a erodat căsnicia?

Mona Nicolici: Da!

Adrian Artene: Erau reproșuri născute din această, până la urmă, oferire voluntară a ta către public?

Mona Nicolici: Nu au fost reproșuri, dar se simțea. Și, în timp, asta a creat distanțare, frustrări. Mă gândeam la Vlad. Vlad s-a născut când eu eram deja pe sticlă. El se trezea și se așeza în fața televizorului și se uita și o vedea pe mama. Era ca și cum era o normalitate. Și, când a plecat la grădiniță, a venit la un moment dat și m-a întrebat „Mama, de ce vorbesc doamnele… Nu știu, mi se pare că vorbesc așa, pe lângă mine. Și vorbesc despre tine și spun că eu sunt băiatul Monei Nicolici și nu înțeleg. E ceva în neregulă?”. Am încercat să-i explic că eu am o meserie ca oricare alta, dar care mă expune, cumva, public și lumea crede că e ceva special, doar că el trebuie să înțeleagă că oamenii așa interpretează lucrurile. Și m-am străduit foarte tare să-i învăț pe copiii mei faptul că dacă mama lor e acolo nu-i va ajuta niciodată să devină oameni și că vor fi nevoiți să muncească, poate, de trei ori mai mult decât alții, ca ei să reușească. Și am avut discuția asta cu amândoi și tot n-a fost ușor.

