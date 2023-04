Monica Anghel a schimbat macazul după ce a slăbit spectaculos! Artista a devenit antrenor de fitness: „Am luat nota zece” 

În ultima perioadă, Monica Anghel a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Artista a reușit să câștige lupta cu kilogramele în plus, iar la 51 de ani a reușit să ajungă la kilogramele pe care le avea la 24 de ani. După ce a slăbit, Monica Anghel s-a reorientat către un stil de viață sănătos și a urmat toate cursurile necesare pentru a deveni antrenor de fitness.

Monica Anghel a slăbit spectaculos. Aceasta a ajuns să cântărească acum doar 59 de kilograme și este cât se poate de mândră de ea. Pentru a ajunge la acest rezultat, artista a abordat un stil de viață sănătos, o dietă echilibrată și s-a împrietenit foarte bine cu exercițiile fizice. Acum, vedeta a făcut din asta un stil de viață și s-a gândit să meargă și mai departe.

Monica Anghel a decis să devină antrenor de fitness și a reușit. A trecut cu brio probele necesare, iar acum are toate diplomele necesare. Deși ar putea lucra în acest domeniu și i-ar putea ajuta și pe alții, Monica Anghel nu are de gând, cel puțin pentru moment, să se reprofileze.

„Am luat nota zece la ambele probe și la cea scrisă și la cea practică, și sunt instructor de fitness. În primul și în primul rând, eu cursurile astea le-am făcut pentru mine, ca să aflu cât mai multe lucruri despre ceea ce mă interesează pe mine cel mai mult și anume să fiu sănătoasă.

Că despre asta este vorba. Nu o să fac chestia asta pentru bani (nr. să fie antrenor de fitness), nu m-am gândit la asta sau să-mi fac o sală, nu. Sunt săli peste tot”, a declarat Monica Anghel, potrivit playtech.ro.

„Se folosesc de imaginea mea”

Transformarea Monicăi Anghel a fost una spectaculoasă, iar asta a atras și mulți cârcotași. Au existat multe guri rele care au spus că vedeta a reușit să slăbească pentru că a apelat, în secret, la o operație de micșorare de stomac. Alții au spus că vedeta a folosit, de fapt, niște picături și așa a reușit să slăbească.

Însă, Monica Anghel a luat atitudine și a declarat că indiferent care era metoda prin care a slăbit ar fi făcut-o publică. Artista a spus clar și răspicat că nu s-a folosit de niciunul dintre aceste artificii și chiar este revoltată de faptul că unele companii ce vând produse de slăbit se folosesc de imaginea ei pentru a-și face reclamă falsă.

„Foarte mulți au spus că mi-am tăiat stomacul. Nu, nu mi-am tăiat stomacul. Dacă mi l-aș fi tăiat, știți bine că v-aș fi spus. Aduceți-vă aminte când am căzut de pe cal și mi-am pus poze cu mine pe rețelele de socializare, desfigurată. Deci, știți bine că eu nu sunt genul de om care să am ceva de ascuns.

Alții au spus că am slăbit cu nu știu ce picături luate de pe net. Nu, nu am luat nicio picătură. Problema este că sunt unele site-uri fantomă, care se folosesc nu doar de imaginea mea, ci și de imaginea altor persoane publice și spun că eu, X, Y, am fi slăbit cu nu știu ce picături, pilule și așa mai departe. Dar nu este adevărat!”, declara Monica Anghel.

